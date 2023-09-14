"Попали по установке ПВО": в Евпатории прогремели взрывы, в небо поднялся столб дыма

Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы.

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Взрыв в Крыму прогремел в районе села Уютное / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

В Евпатории (временно оккупированный Крым) рано утром 14 сентября прогремели взрывы. Крымский мост перекрыт. Оккупанты заявили об атаке беспилотников.

Как сообщает Telegram канал Крымский ветер, "основной, самый яркий взрыв был в 05.40 где-то в стороне Заозерного, Уютного". От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".

Местные жители сообщают, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

видео дня

"Под Евпаторию прилетели беспилотники, работает ПВО, слышны взрывы. Беспилотники продолжают лететь", - говорится в сообщении.

Опубликованы первые фото взрывов в Евпатории:

В Евпатории прогремели взрывы / Фото: t.me/Crimeanwind

В небе была видна яркая вспышка и столб дыма / Фото: t.me/Crimeanwind

Взрыв в Евпатории / Фото: t.me/Crimeanwind

По данным СМИ, взрыв в Крыму прогремел в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели. Утверждается, что в районе, где слышали "хлопок", расположена военная часть №85683.

Смотрите видео - В Сети опубликовали кадры мощных взрывов в Крыму:

Взрывы в Севастополе 13 сентября

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка "KILO", которая является носителем ракет "Калибр".

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