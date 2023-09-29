Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

Оружие для Украины является путем к миру, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Украина организует производство систем ПВО, рассказал Андрей Ермак / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

По его словам, для этого в нашу страну приедут соответствующие специалисты для разработки дорожной карты. Как передает РБК-Украина, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - подчеркнул Ермак.

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Украине нужно много качественного оружия

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оружие для Украины, является путем к миру. Украинцам нужны средства для ведения войны, поскольку без промышленности нет и обороны.

"Украине нужны средства, высокого качества, в большом количестве и быстро", - заявил он во время выступления на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.

В частности Столтенберг высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам она внедряет инновации "от беспилотников до разминирования" с молниеносной скоростью. Он добавил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

"Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины - это путь к миру", - отметил Йенс Столтенберг.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о важных переговорах в Вашингтоне и об увеличении количества ПВО. Президент Украины назвал то, что нужно Украине для победы над российскими оккупантами.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы. Украинский гарант подчеркнул, что в украинском небе воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны. Так, в своем Telegram-канале украинский гарант рассказал о том, что заслушал отчет о поставках вооружений и боеприпасов и заявил об усилении системы противовоздушной обороны.

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