УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 17:46 обновлено 29 сентября, 17:46
Оружие для Украины является путем к миру, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ермак, ПВО
Украина организует производство систем ПВО, рассказал Андрей Ермак / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

По его словам, для этого в нашу страну приедут соответствующие специалисты для разработки дорожной карты. Как передает РБК-Украина, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - подчеркнул Ермак.

видео дня

Украине нужно много качественного оружия

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оружие для Украины, является путем к миру. Украинцам нужны средства для ведения войны, поскольку без промышленности нет и обороны.

"Украине нужны средства, высокого качества, в большом количестве и быстро", - заявил он во время выступления на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.

В частности Столтенберг высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам она внедряет инновации "от беспилотников до разминирования" с молниеносной скоростью. Он добавил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

"Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины - это путь к миру", - отметил Йенс Столтенберг.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о важных переговорах в Вашингтоне и об увеличении количества ПВО. Президент Украины назвал то, что нужно Украине для победы над российскими оккупантами.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы. Украинский гарант подчеркнул, что в украинском небе воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны. Так, в своем Telegram-канале украинский гарант рассказал о том, что заслушал отчет о поставках вооружений и боеприпасов и заявил об усилении системы противовоздушной обороны.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
НАТО ПВО Йенс Столтенберг Андрей Ермак война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

17:46 Украина
Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первым

Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первым

16:54 Мир
"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

16:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:46

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

17:10

"Энергоатом" отказался от ремонта энергоблока, потому что "Укрэнергомашины" предложили низкую цену – нардеп

16:59

Что нужно сделать с тапками 30 сентября: приметы и запреты дня

16:56

Что приносит в дом азалия: какое дивное влияние на человека может оказать цветок

16:55

Как быстро убрать синяк: несложные способы помогут справиться с неприятностью

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
16:54

Не нужно все усложнять: звезда "Холостячки" Мишина рассказала, как сбросила 12 кг

16:54

Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первымВидео

16:36

"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

16:31

Психолог Дмитрий Карпачев объяснил женщинам, как не быть рабыней у своего мужа

Реклама
16:17

Российская ПВО хорошо отработала: оккупанты сбили собственный истребитель Су-35

16:11

Горькие слезы: 3 знака зодиака настигнут любовные проблемы в октябре

15:46

В МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины

15:39

Будят соседей и не дают спать: почему собаки начинают выть ночью

15:32

Украина не готова на 100% к зимним ударам РФ по энергообъектам - ОП

15:17

"Мое тело выглядит по-разному": Рамина показала как на самом деле выглядит без фотошопа

15:07

Удары по Черноморскому флоту и прорыв на Крым: в Bloomberg назвали цели Украины

14:54

Бронештурмы не работают: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

14:39

"Что вы можете повторить?": выехавший с России актер Смольянинов разнёс в пух и прах Путина

14:38

Нашли мертвой в парке: в Стамбуле скончалась звезда турецких сериалов

14:16

Рухнула на лед и вывалила прелести: российская певица опозорилась на льду в Минске

Реклама
13:56

Как убрать разводы от воды на мебели: 4 способа справятся "на отлично"

13:42

"Была тишина и тьма": Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песнюВидео

13:34

Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

13:14

Гороскоп на завтра 30 сентября 2023: Козерогу – проблемы дома, Раку – новое

13:10

"Потеря памяти, двойной перелом черепа": Харчишин рассказал, как пережил жуткое ДТП

12:36

Будет "жест доброй воли": эксперт назвал сценарий освобождения Крыма

12:04

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

12:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Ракам - финансы, Львам - триумф, Девам - изобилиеВидео

11:43

Козловский показал фанатам свой глубокий блиндаж и пожаловался на аллергиюВидео

11:21

Военно-морской эксперт пояснил, снизят ли удары по Черноморскому флоту число ракетных ударов по Украине

11:20

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

11:12

Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

10:52

Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

10:17

СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

10:05

Погода в Украине на октябрь 2023: в каких регионах о бабьем лете можно забыть

09:45

РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная: в ISW выяснили причину

09:43

США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону: Конгресс принял решение

09:30

Какие иностранные компании занимаются в Украине благотворительностью во время войны?

09:23

Именины 30 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:02

Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни

Реклама
09:00

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийЭксклюзив

08:42

"Величие" будет разбомблено: Огрызко предположил, когда Путин пойдет не переговорыВидео

08:12

Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

08:03

Ни разу отданное Украине оружие не попадало в чужие руки - Госдеп США

08:01

Черноморский флот полураспадамнение

07:12

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

06:55

Только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

06:35

Как правильно говорить – "авто" или "автівка": Авраменко объяснил дилемму

06:32

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:22

В Кремле боятся слова мир и ждут от него неприятностей в октябремнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять