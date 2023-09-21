УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2023, 14:46 обновлено 21 сентября, 15:09
Президент Украины назвал то, что нужно Украине для победы над российскими оккупантами.
Патриот, Зеленый
Зеленский проводит переговоры в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Выкипедия

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Все ракеты сбить не удалось, что свидетельствует о необходимости увеличить количество ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Вашингтоне продолжаются важные переговоры о предоставлении военной помощи Украине. Сам вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все ... Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату. Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой.Российский террор должен проиграть", - написал Зеленский.

видео дня

Президент также поблагодарил спасателей за их работу на месте попадания.

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

Эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

14:55 Украина
Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:46 Политика
Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:08

Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

14:55

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в КрымуВидео

14:46

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:41

Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

13:54

"Довбануло так, что окна вылетели": очевидец рассказал о ракетном ударе по ЧеркассамФотоВидео

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
13:53

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:36

Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

Реклама
13:15

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

Реклама
11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

Реклама
05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять