Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Президент Украины назвал то, что нужно Украине для победы над российскими оккупантами.

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Зеленский проводит переговоры в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Выкипедия

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Все ракеты сбить не удалось, что свидетельствует о необходимости увеличить количество ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Вашингтоне продолжаются важные переговоры о предоставлении военной помощи Украине. Сам вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все ... Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату. Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой.Российский террор должен проиграть", - написал Зеленский. видео дня

Президент также поблагодарил спасателей за их работу на месте попадания.

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

Эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела.

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