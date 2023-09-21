УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно

Анна Ярославская
21 сентября 2023, 06:32 обновлено 21 сентября, 06:32
0
В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.
Ракетный удар
РФ нанесла по Украине ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Рано утром 21 сентября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Киеве, Харькове, Львове, Ровно прогремели взрывы.

Взрывы в Киеве

В столице было слышно как минимум четыре взрыва. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе в ПВО.

В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода. Экстренные службы работают.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы прогремели в Дарницком районе столицы - все службы едут на место. Также вызов зафиксирован в Голосеевском районе.

По словам главы города, в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.

"В Киеве идет воздушная тревога. В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

Позже Кличко сообщил, что спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Есть обращение к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Взрывы в Харькове

В Харькове также прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги под утро 21 сентября. Сообщают о как минимум шести.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов подтвердили, что оккупанты наносят удары по Харькову и призвали горожан находиться в укрытиях.

Терехов добавил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Киева война в Украине новости Харькова новости Украины Взрыв в Киеве взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарий

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарий

02:10 Украина
Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

23:00 Украина
10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

22:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

Реклама
01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

00:17

Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

00:00

Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

20 сентября, среда
23:40

Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

23:05

Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

23:00

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

22:46

Кадыров "воскрес": прихвостень Путина появился в неожиданном видеоВидео

22:11

Водка, сигареты, перепаленные волосы и похабные фото: как выглядит дочь путиниста Эрнста из США

22:06

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

21:50

Россия "кинула" Армению: Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе

21:48

Поддерживал "русский мир" и сбежал из Украины: где сейчас Андрей Доманский

Реклама
21:23

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протестыВидео

21:07

"Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине

20:55

Уничтожение БДК и подлодки оккупантов: РФ срочно вывела субмарины из Севастополя

20:41

Почему люди здороваются в горах: вежливость или тайное значение

20:29

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву на пляже без макияжа

20:17

Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины компании FavbetФото реклама

20:14

Постпред России в ООН устроил истерику из-за Зеленского и нарвался на "пощечину"

19:54

Будет тепло, но не везде: какие регионы будут плавать из-за дождей

19:40

Пьяная Захарова заявилась на похороны актера и обматерила коллег

19:21

Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

19:21

В Карабахе убили российских "миротворцев" – Минобороны РФ

19:17

Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

19:11

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

19:10

Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше краткомнение

18:52

Чем можно заразиться от собаки: почему питомца нельзя пускать на диван

18:52

В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

18:43

Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

18:33

В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

18:22

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – КоваленкоВидео

17:56

Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — BildВидео

Реклама
17:36

Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать животВидео

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

16:53

Кадыров умер или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

16:47

"Состоит из нескольких фаз": Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут КрымВидео

16:23

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:18

"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит КадыроваВидео

16:14

Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

16:12

Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять