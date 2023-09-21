Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно

В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.

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РФ нанесла по Украине ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Рано утром 21 сентября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Киеве, Харькове, Львове, Ровно прогремели взрывы.

Взрывы в Киеве

В столице было слышно как минимум четыре взрыва. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе в ПВО.

В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода. Экстренные службы работают.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы прогремели в Дарницком районе столицы - все службы едут на место. Также вызов зафиксирован в Голосеевском районе.

По словам главы города, в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет.

"В Киеве идет воздушная тревога. В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

Позже Кличко сообщил, что спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Есть обращение к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Взрывы в Харькове

В Харькове также прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги под утро 21 сентября. Сообщают о как минимум шести.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов подтвердили, что оккупанты наносят удары по Харькову и призвали горожан находиться в укрытиях.

Терехов добавил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группе вражеских ракет в направлении Харьковской области.

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