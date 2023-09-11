УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

Алексей Тесля
11 сентября 2023, 17:34 обновлено 11 сентября, 17:41
36
В большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.
РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине
РФ продолжает ракетное производство / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, Выкипедия

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, каким числом ракет и ударных дронов располагают оккупанты РФ.

По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

"Те паузы, которые мы время от времени замечаем, используются для накопления ракетных вооружений. В частности, для накопления вооружений осеннего и зимнего периода для продолжения ударов по критической инфраструктуре, в частности по энергетике". - пояснил представитель ГУР.

видео дня

По его данным, на сегодня РФ в состоянии производить ракеты "Калибры" десятками. В то же время ракеты "Кинжал" стали для страны-агрессора более штучным производством.

"Но восстановить те (до полномасштабного вторжения) масштабы производства России сегодня не позволяют", - пояснил он и уточнил, что по большинству позиций оккупанты перешли к критическим показателям запасов ракетного вооружения.

В отношении ударных дронов россияне наладили их крупноузловую сборку, но наблюдается тенденция к увеличению российских запчастей.

"Партии постоянно приходят. Могут быть разные цифры в зависимости от способов поставки. Преимущественно доставляют морским способом. Одна партия - 120 единиц. Запасов много не делают. Как видим, активно используются врагом "Шахеды" для ударов. Стараются максимально использовать все, что приходит. Чем больше используют "Шахедов", тем больше это им позволяет делать запасы ракетных вооружений. Это позволяет им совершать комбинированные удары", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Ранее в ГУР рассказали, ждать ли ракетного террора зимой. Российские оккупанты могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в холодный период. Но и власти Украины, и военные, готовятся к этому. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Напомним, в ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины. Российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине, считает Наталья Гуменюк.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
дроны ГУР война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

17:46 Мир
РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:34 Украина
ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

Реклама
16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

Реклама
14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

14:26

Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

14:15

Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемахВидео

14:08

Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украинымнение

13:39

Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на Луганское направление

13:30

В Украине подскочили цены на важный для борща продукт: что случилось

13:16

Курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар: в Минфине дали прогноз на 2024 год

13:09

Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и чем это опасно

12:41

Греться больше не будет: как почистить компьютер или ноутбук от пыли в домашних условиях

12:41

В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети

12:38

Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море: детали операции ГУРВидео

12:11

"Горит все": Буданов рассказал о "чудо-оружии" России на фронте в Украине

12:10

Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старцаВидео

12:07

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

11:50

Вот как быстро удалить неприятный запах в холодильнике: об этом знают не все

11:37

Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

11:30

Помогал РФ готовить удары по ТЭЦ Киева: СБУ поймала "на горячем" предателя из Нацгвардии

11:24

РФ готовится к новому масштабному наступлению: эксперт назвал возможную дату атаки

11:19

Докажи, что умный: тест Струпа от нейропсихологов за секунды покажет уровень вашего интеллекта

Реклама
11:04

"Россия стреляет себе в ногу": эксперт спрогнозировал, чем кончатся планы Кремля по давлению на Запад через Беларусь

10:39

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти слово "хобби" за 13 секунд

10:25

Деньги для пенсионеров от ООН: в Пенсионном рассказали, будут ли они учитываться при назначении субсидии

10:23

Точилка не нужна: как заточить даже самые тупые ножницы за пару минут

09:59

В Киев неожиданно приехала глава МИД Германии: названы ключевые вопросы переговоров

09:48

Закрывать крышку или нет: эксперты рассказали, как правильно смывать унитаз

09:45

Веселые признаки того, что собака вас обожает: делает ли ваш пес это

09:45

Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

09:32

ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

09:14

Опальный генерал Суровикин получил новую должность в РФ – ISW

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять