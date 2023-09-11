РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

В большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.

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РФ продолжает ракетное производство / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, Выкипедия

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, каким числом ракет и ударных дронов располагают оккупанты РФ.

По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

"Те паузы, которые мы время от времени замечаем, используются для накопления ракетных вооружений. В частности, для накопления вооружений осеннего и зимнего периода для продолжения ударов по критической инфраструктуре, в частности по энергетике". - пояснил представитель ГУР.

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По его данным, на сегодня РФ в состоянии производить ракеты "Калибры" десятками. В то же время ракеты "Кинжал" стали для страны-агрессора более штучным производством.

"Но восстановить те (до полномасштабного вторжения) масштабы производства России сегодня не позволяют", - пояснил он и уточнил, что по большинству позиций оккупанты перешли к критическим показателям запасов ракетного вооружения.

В отношении ударных дронов россияне наладили их крупноузловую сборку, но наблюдается тенденция к увеличению российских запчастей.

"Партии постоянно приходят. Могут быть разные цифры в зависимости от способов поставки. Преимущественно доставляют морским способом. Одна партия - 120 единиц. Запасов много не делают. Как видим, активно используются врагом "Шахеды" для ударов. Стараются максимально использовать все, что приходит. Чем больше используют "Шахедов", тем больше это им позволяет делать запасы ракетных вооружений. Это позволяет им совершать комбинированные удары", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Ранее в ГУР рассказали, ждать ли ракетного террора зимой. Российские оккупанты могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в холодный период. Но и власти Украины, и военные, готовятся к этому. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Напомним, в ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины. Российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине, считает Наталья Гуменюк.

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