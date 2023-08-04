"Мы знаем об этих планах врага": в ГУР рассказали, ждать ли ракетного террора зимой

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат полагает - русские оккупанты не будут атаковать территорию Украины так мощно, как минувшей зимой.

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По словам Скибицкого, россияне сейчас проводят разведку украинской энергосистемы / коллаж Главред, фото УНИАН

Российские оккупанты могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в холодный период. Но и власти Украины, и военные, готовятся к этому. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью порталу Civilmedia.

"Очевидно, что Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы избавить украинцев от света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции", ‒ сказал он.

По словам Скибицкого, россияне сейчас проводят разведку ‒ для того, чтобы определить приоритетные объекты энергетической системы. Украина готовится к возможным атакам врага.

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"Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме. А украинское наступление, как я уже сказал, продолжается. Так что до зимы увидим, что будет", ‒ сказал офицер.

Представитель разведки особо отметил, что неизменная цель Украины ‒ освобождение всех территорий нашей страны от российских оккупантов, крепкий мир и гарантии безопасности.

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат полагает ‒ во время осенне-зимнего периода 2023/2024 года русские оккупанты же не будут атаковать территорию Украины ракетами так мощно, как в прошлый раз. Но во время телемарафона он подчеркнул, что украинскую систему ПВО все равно нужно усилить ‒ ведь, по всей вероятности, в этот раз оккупанты сделают ставку на применении ударных дронов.

"Мы имеем опыт уже осенне-зимнего периода применения врагом ударных БпЛА и ракет большого количества. Это "Калибры" и "Х-101", "Х-555". За этот период именно атак на топливно-энергетический сектор сбито примерно 750 дронов и 750 ракет", ‒ сказал Игнат. И отметил, что имеет в виду период с сентября по март.

Далее Игнат со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сказал ‒ россияне могут производить до ста ракет разных типов в месяц. Из них около половины – ракеты для самолетов стратегической авиации.

"Я думаю, что Россия большую ставку будет делать все же на дроны-камикадзе, которые дешевле и проще в производстве. Но ракеты будут тоже изготавливаться и к этому надо тоже готовиться. Наша задача - усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые нам дают партнеры", ‒ подытожил Игнат.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

ВСУ в жестоких боях отбивают атаки оккупантов. Анна Маляр рассказала, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов.

Представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

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