'Повторение войны': эксперт раскрыл, почему Россия стремится к переговорам и чем это грозит

Кремль надеется, что украинцы устанут от войны и будут оказывать давление на военно-политическое руководство.

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Путин хочет заморозить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скриншот: видео

Военный аналитик Иван Ступак рассказал о желании России переговоров, чтобы заморозить военные действия, но любые договоренности с Владимиром Путиным приведут к повторению войны.

По словам Ивана Ступака, в эфире FREEДОМ он пояснил, что Кремль надеется, что украинцы устанут от войны и будут оказывать давление на военно-политическое руководство, чтобы оно пошло на уступки РФ и село за стол переговоров.

"Поэтому остается единственное, чем закрывать эти неудачи на фронте - это обстреливать украинскую инфраструктуру, гражданские объекты, жилые дома, опять же, рассчитывая, что где-то народ сломается и скажет: "Зеленский, остановил войну. Мы устали. Давай на любых условиях, не нужен нам юг Украины, пусть Россия заберет ... мы хотим мирной жизни". То есть вот такой расчет банальный", - считает военный аналитик.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия не зря снова подняла тему переговоров, обвиняя Украину, что она не хочет садиться за стол переговоров.

"Они уже говорят о переговорах. Уже активно идет эта история ... Правда, она идет немножко гибридно: "мы вот хотим переговоры, но украинские партнеры не хотят. В то же время мы движемся, мы пытаемся где-то наступать, мы будем обстреливать украинские города"... То есть российская сторона, она хочет заморозить все то, что происходит сейчас в Украине, сделать статус-кво, чтобы Украина признала все эти территориальные "приобретения", все, что украли у Украины, зафиксировали", - рассказал Иван Ступак.

Заморозка войны в Украине: что известно

Напомним, что Коваленко рассказал, что цель РФ-заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ. РФ контролирует пацифистские организации, которые пропагандируют тезисы о том, что война в Украине происходит из-за того, что Запад поставляет Украине оружие.

Зеленский в США заявил, что война не может быть заморожена, потому что в 2023 году наступит переломный момент. Президент Украины убежден, что украинские воины должны одержать победу на поле боя. Он призвал Конгресс ускорить победу Украины.

Украина никогда не пойдет на диалог с РФ, если она не заберет войска. Украина ни в коем случае не согласится на сценарий замороженной войны со страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский британским журналистам.

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