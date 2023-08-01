Беларусь готовится массово производить у себя иранские дроны Shahed - ISW

В Иран прибыл министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, где он встретился с иранским коллегой.

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Беларусь планирует сделку с Ираном на производство Shahed / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

В отчете Института изучения войны сообщили, что Беларусь хочет заключить соглашение с Ираном о производстве дронов-камикадзе Shahed на своей территории.

Как сообщили аналитики ISW, что 31 июля в Иран прибыл министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, где встретился со своим иранским коллегой бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год.

Известно, что Аштиани на посту министра обороны отвечает за переговоры о купле-продаже военной техники.

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"Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопрос продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников Shahed на своей территории", - говорится в отчете.

Ситуация в Беларуси: что известно

Напомним, что Росгвардия провела большие учения на территории Беларуси. Они отрабатывали подавление бунтов во время всеобщей мобилизации среди граждан и их семей.

У границ ЕС серьезно обостряется ситуация. Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев". Прямо вблизи границ с Польшей наемники ЧВК "Вагнер" начала подготовку белорусского спецназа.

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

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