'Долетает за считанные минуты': оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

На атаку по многоэтажке в Кривом Роге отреагировали представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и представитель ГУР.

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Россия могла ударить по Кривому Рогу "Искандером" / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, armyinform

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар в Кривом Роге и допустил, что российские войска могли применить для удара баллистические ракеты.

Как отметил Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини", что баллистика опасна тем, что пуск осуществляется с наземной установки, которая заранее подготовлена врагом. После пуска ракета буквально за считанные минуты достигает цели.

"Пока можно говорить предварительно, потому что тип ракет, которыми вообще наносятся удары оккупантами по прифронтовым районам и внутри регионов, можно определить окончательно, когда есть обломки, и наши специалисты, которые занимаются, могут это сделать, найдя остатки ракет. Там по двигателям делается вывод. Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным, потому что баллистическое вооружение, вы знаете, насколько оно опасно, насколько быстро оно может прилетать и насколько оно разрушительно. Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет, тогда можно будет окончательно сказать, что это было", - подчеркнул Игнат.

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В ГУР отреагировали на обстрел Кривого Рога

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что по предварительным данным, враг ударил по городу в Днепропетровской области баллистическими ракетами. Кремль пытается увеличить объемы производства ракет и другого оружия.

"Кроме остатков ракет, налажено производство и россияне работают над тем, чтобы пробовать его увеличивать. Но, если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем, например, тех самых "Калибров". Фактически все, что сейчас производится, все сразу и выпускается российскими террористами по Украине", - заявил Андрей Юсов.

Юсова также сообщил, что за месяц страна-агрессор Россия пополняет запасы десятков "Калибров", другого вооружения, например, "Кинжалов" или "Искандеров".

Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге

Напомним, что 31 июля россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре. "Прилетело" по девятиэтажному жилому дому и зданию учебного заведения. Известно, что 4 человека погибли, более 40-пострадали. Среди жертв российской ракетной атаки-10-летний ребенок

Жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ. Людмила Коваль была на кухне и пыталась записать показания газового счетчика, когда ее взрывной волной выбросило в коридор.

Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога. Он подчеркнул, что спасатели и все необходимые службы продолжают работать на месте ракетного удара, чтобы спасти как можно больше людей.

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