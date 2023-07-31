УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

Юлия Куришко
31 июля 2023, 15:44 обновлено 31 июля, 16:07
98
На атаку по многоэтажке в Кривом Роге отреагировали представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и представитель ГУР.
'Долетает за считанные минуты': оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу
Россия могла ударить по Кривому Рогу "Искандером" / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, armyinform

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар в Кривом Роге и допустил, что российские войска могли применить для удара баллистические ракеты.

Как отметил Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини", что баллистика опасна тем, что пуск осуществляется с наземной установки, которая заранее подготовлена врагом. После пуска ракета буквально за считанные минуты достигает цели.

"Пока можно говорить предварительно, потому что тип ракет, которыми вообще наносятся удары оккупантами по прифронтовым районам и внутри регионов, можно определить окончательно, когда есть обломки, и наши специалисты, которые занимаются, могут это сделать, найдя остатки ракет. Там по двигателям делается вывод. Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным, потому что баллистическое вооружение, вы знаете, насколько оно опасно, насколько быстро оно может прилетать и насколько оно разрушительно. Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет, тогда можно будет окончательно сказать, что это было", - подчеркнул Игнат.

видео дня

В ГУР отреагировали на обстрел Кривого Рога

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что по предварительным данным, враг ударил по городу в Днепропетровской области баллистическими ракетами. Кремль пытается увеличить объемы производства ракет и другого оружия.

"Кроме остатков ракет, налажено производство и россияне работают над тем, чтобы пробовать его увеличивать. Но, если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем, например, тех самых "Калибров". Фактически все, что сейчас производится, все сразу и выпускается российскими террористами по Украине", - заявил Андрей Юсов.

Юсова также сообщил, что за месяц страна-агрессор Россия пополняет запасы десятков "Калибров", другого вооружения, например, "Кинжалов" или "Искандеров".

Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге

Напомним, что 31 июля россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре. "Прилетело" по девятиэтажному жилому дому и зданию учебного заведения. Известно, что 4 человека погибли, более 40-пострадали. Среди жертв российской ракетной атаки-10-летний ребенок

Жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ. Людмила Коваль была на кухне и пыталась записать показания газового счетчика, когда ее взрывной волной выбросило в коридор.

Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога. Он подчеркнул, что спасатели и все необходимые службы продолжают работать на месте ракетного удара, чтобы спасти как можно больше людей.

Больше важных новостей:

война в Украине обстрелы Кривой Рог
Реклама

Главное за день

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:44 Украина
РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

15:11 Украина
Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

14:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:27

Раша, гудбай: Верка Сердючка исполнила свою фирменную песню для Лаймы Вайкуле

16:23

"Высокое вознаграждение": Катя Бужинская получила награду от Залужного

16:22

ВСУ прорвали оборону РФ на двух участках, оккупанты заблокированы - экспертВидео

16:20

Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха

16:00

Защищал страну ради маленького сына: под Бахмутом трагически погиб 28-летний воин

РФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами людиРФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами люди
15:45

"Стены завалило, меня спасла ванна": жительница Кривого Рога рассказала об атаке РФФото

15:44

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:39

Что нельзя ставить рядом с холодильником и почему его нужно отодвинуть от стены

15:11

РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

Реклама
15:00

Теперь дома: Тимур и Инна Мирошниченко показали приемного сына на нежном фото

14:57

Украинец впервые завоевал титул чемпиона Европы по картингу

14:48

В Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка: появились кадрыФотоВидео

14:07

Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи КремляВидео

14:05

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

13:58

ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

13:57

Как спасти урожай: почему гниют помидоры и как это предотвратить

13:11

Опытные водители так делают всегда: зачем натирать лобовое стекло картошкой

13:10

Запах богатства и успеха: как привлечь финансовую удачу при помощи аромата

12:57

Загадка, от которой глаза будут разбегаться: нужно найти королеву среди стаи собак

12:42

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадалиФото

Реклама
12:39

Война России против НАТО: эксперт объяснил для чего Кремль накапливает войскаВидео

12:30

Освобожденные защитники Мариуполя вернутся на поле боя – командующий Нацгвардии

12:18

Сторона Жеваго может влиять на автоматическое распределение дел с целью подбора нужного судьи - СМИ

12:07

Американская певица швырнула в фанатку микрофон во время концертаВидео

12:01

"Стояла на кухне и вдруг оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФФотоВидео

11:47

Отдых пойдет насмарку: в чем нельзя мариновать шашлык

11:33

"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

11:02

Как убрать затхлый запах с одежды, шкафа и квартиры: беспроигрышные средства

10:57

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

10:55

ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

10:15

ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников: Пригожин рассказал о планах

10:13

В центре оккупированного Донецка - "прилет": горят автомобили, над городом - дым

10:10

Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа

09:33

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:26

Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

09:07

В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

09:00

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоЭксклюзив

08:48

Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ: в ISW раскрыли манипуляции

08:45

Гороскоп на завтра 1 августа 2023: Львам - деньги, Козерогам придется попотеть

08:11

В РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW назвали причину

Реклама
07:01

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

06:28

РФ ударила ракетами по Харькову: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший

06:09

Путин страдает психическим расстройствоммнение

05:31

Гороскоп на август 2023 для Тельцов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

04:37

Какой сегодня праздник 31 июля: кого нужно поздравить в этот день

04:00

"Это хитрая ловушка": Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФВидео

03:30

Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

03:00

"Путин – трус, не полководец": эксперт объяснил бегство главы РФ в бунт Пригожина

02:32

Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений

02:02

Яйца можно убирать сразу: что нельзя хранить в дверце холодильника

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять