Война России против НАТО: эксперт объяснил для чего Кремль накапливает войска

В России в запасе находятся 20-25 миллионов мужчин, которые ждут своего часа, сообщил Сергей Кривенко.

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Кривенко рассказал, Может ли Россия начать войну с НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

В интервью Главреду российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко рассказал, действительно ли Кремль может задействовать этот план большой войны с НАТО.

"Я не политолог и не военный эксперт, не хочется ничего лишнего придумывать и говорить, но мы видим, что к словам руководства России, какими они бы сумасшедшими ни казались, надо относиться серьезно. То, что они, в принципе, говорят, потом пытаются и делать. Каким бы это безумием ни казалось, но есть очень много свидетельств того, что Кремль серьезно готовится, по крайней мере, к затяжной войне", - отметил эксперт.

Кривенко подчеркнул, что в России выделили достаточно большие деньги на реновацию и перестройку бомбоубежищ.

"В мирное время все над этим смеялись, мол, кому это придет в голову, но они заранее это делали. Зачем увеличивают призывной возраст? Это же люди, находящиеся в запасе Вооруженных сил для того, чтобы провести мобилизацию, иметь возможность призвать огромное количество людей", - пояснил он.

Известно, что в России в запасе находятся 20-25 миллионов мужчин в возрасте от 27 до 55 лет.

"Это - огромное количество. Столько они не смогут призвать, потому что нет столько офицеров, вооружения, учебных центров, чтобы это все пропустить. Но еще до миллиона (нынешняя армия РФ уже насчитывает миллион) военнослужащих с напряжением сил, конечно, призвать они могут. Не хотелось бы действительно выступать в роли пророка, но к этим словам надо относиться серьезно. По крайней мере, Кремль не готов уступать и будет продолжать эту сумасшедшую войну", - подытожил Кривенко.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

"Война" России и НАТО

Напомним, что РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цель российских оккупантов. По его словам, РФ хочет воссоздать Советский Союз.

Экс-депутат Госдумы объяснил шантаж Путина. Президент РФ будет стремиться играть на демобилизацию, чтобы " западники просто устали от поддержки Украины и начали давить на украинское руководство.

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине. Российскому дипломату очень не понравилось, что Украина не хочет "замораживать" войну, об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

НАТО готовится к войне с РФ, впервые утвержден план обороны. Ранее НАТО не утверждало план обороны, потому что не видело внешней угрозы и вероятности нападения на страны-члены Альянса.

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