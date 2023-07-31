Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – Кривенко

Страна-агрессор Россия может набрать еще миллион солдат, среди россиян растет недовольство Кремлем, считает правозащитник.

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Тотальная мобилизация в РФ как во Вторую мировую пока невозможна - Сергей Кривенко / Главред

Госдума РФ повысила призывной возраст для военнообязанных россиян с 18 до 30 лет с января 2024 года. В то же время срочникам разрешили заключать контракты о военной службе в период мобилизации. При этом российские депутаты уже открыто называют эти нововведения подготовкой к "большой войне".

В интервью Главреду российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко рассказал, объявит ли РФ новую волну мобилизации, что останавливало Кремль ранее и как российское общество может отреагировать на ужесточения.

В России приняли поправки, согласно которым повышается призывной возраст. В Госдуме их назвали подготовкой к большой войне. О чем это свидетельствует?

Я думаю, что надо воспринимать эти принятые поправки не по отдельности, а как комплекс мер, которые российская власть применяет для того, чтобы усовершенствовать с их точки зрения призывные мероприятия – призыв на срочную службу и призыв по мобилизации. Эти изменения начались весной этого года – были сильно изменены правила вручения повесток, введены ограничения прав для тех, кто не является по повесткам. Одно из самых сильных ограничений – запрет выезда из России. Раньше он был возможен только в конце призыва, то есть на завершающем этапе, но если призывная комиссия принимает решение о призыве на срочную службу, тогда теоретически права призывника могли ограничиться, и он не мог выехать из страны, то сейчас они перенесли это на самое начало, то есть с момента рассылки повестки. То есть когда военкомат направляет повестку на явку, и если человек не приходит в военкомат, он может быть ограничен в выезде за рубеж.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

И также увеличены штрафы за неявку в военкомат, за непредоставление данных для медицинского освидетельствования. Ужесточены штрафы для работодателей, то есть организации, руководители организаций должны направлять все эти сведения в военкоматы – штраф чуть ли не до 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен, - Главред) повысили. То есть в десятки раз по сравнению с теми, которые были. И расширен призывной возраст: он увеличен как для призыва на срочную службу до 30 лет, так и для призыва по мобилизации для солдат до 55 лет (для офицеров осталось, как раньше).

И это свидетельствует о том, что российские власти намерены продолжать войну, продолжать забирать людей на войну. И явно испытывают с этим проблемы, иначе не надо было бы предпринимать таких жестких мер. Но это, кстати говоря, показал уже и осенний призыв, довольно жестко проведенный, с облавами и захватами. Такие одиозные нарушения раньше были и в мирные годы, но они были единичными, а сейчас это было уже довольно массово. Призыв по мобилизации в ряде регионов в сентябре и октябре тоже проходил довольно жестко с применением полиции и розыском запасников. И это как раз показывает, что людей заталкивают на войну. Не надо забывать, что резкое ужесточение ситуации с российскими военнослужащими и запретом увольнения из армии, повышению уголовного наказания до 10-12 лет за самовольное оставление части и невыполнение приказа, а также введение новой криминализации за сдачу в плен, а также за отказ от участия в войне. Раньше можно было отказаться и требовать увольнения с военной службы – таких людей было несколько тысяч, как мы знаем, которые не захотели ехать воевать в Украину, пытались расторгнуть контракт и ушли с военной службы. Теперь же с 20 сентября это запрещено и даже за отказ от участия в войне можно получить 10 лет если это происходит в зоне боевых действий или 3 года за отказ на территории РФ.

Сейчас уже есть несколько тысяч уже уголовных дел – полторы тысячи насчитали еще весной и по самовольному оставлению части, и по отказу от участия в войне. Люди все равно отказываются и получают за это уже уголовные сроки.

Так что эти ужесточения свидетельствует действительно о том, что Кремль по крайней мере хочет продолжать войну. А то, что сказал депутат Картаполов, вызывает некую оторопь и жуть, потому что его слова могут расцениваться как то, что они готовятся к большой войне, то есть войне с НАТО. И война с Украиной – это запредельное, но это уже ставит мир на грань ядерной войны. Это чрезвычайно серьезно, и я бы так же относился к этим заявлениям депутатов.

То есть Кремль действительно может задействовать этот план большой войны с НАТО?

Я не политолог и не военный эксперт, не хочется ничего лишнего придумывать и говорить, но мы видим, что к словам руководства России, каким они бы безумными не казались, надо относиться серьезно. То, что они, в принципе, говорят, потом пытаются и делать. Каким бы это безумием не казалось, но есть очень много свидетельств того, что Кремль всерьез готовится, по крайней мере, к затяжной войне.

В России действительно выделили довольно большие деньги на реновацию и переустройство бомбоубежищ. В мирное время все над этим смеялись, мол, кому это придет в голову, но они заранее это делали. Зачем увеличивают призывной возраст? Это же люди, находящиеся в запасе вооруженных сил для того, чтобы провести мобилизацию, иметь возможность призвать огромное количество людей.

В России в запасе находится 20-25 миллионов мужчин возрасте от 27 до 55 лет. Это – огромное число. Столько они не смогут призвать, потому что нет столько офицеров, вооружения, учебных центров, чтобы это все пропустить. Но до миллиона еще (нынешняя армия РФ уже насчитывает миллион) военнослужащих с напряжением сил, конечно, призвать они могут.

Не хотелось бы действительно выступать в роли пророка, но к этим словам надо относиться серьезно. По крайней мере, Кремль не готов уступать и будет продолжать эту безумную войну.

Принятие этих поправок говорит о том, что Россия в ближайшее время может открыто объявить новую волну мобилизации?

Мобилизация юридически не завершена – указ президента РФ от 21 сентября действует, и для новой волны мобилизации никаких новых указов не надо. В любой момент министерство обороны РФ может начать рассылать повестки и люди будут обязаны по этим новым жестким правилам приходить в военкоматы. Хотя надо еще раз сказать, что в России продолжает существовать возможность отказаться от службы в армии на основании антивоенных убеждений и потребовать альтернативную службу. Такая возможность, как ни странно, существует и работает как при призыве на срочную службу, так и при призыве по мобилизации. И таких случаев тоже довольно много – прошлой осенью несколько сотен людей отказались на этом основании и не пошли на военную службу. И их не могут направить на мобилизацию и на альтернативную службу, потому что этой службы фактически нет. Но при призыве такая служба есть и могут направить.

Мы ожидали вторую волну еще с января – были прогнозы еще в феврале и марте. И судя по тому, что первая волна мобилизации в России (хотя и было набрано 300 тысяч человек, как они говорят) все-таки прошла с трудом. Во многих регионах можно говорить о том, что эта мобилизация была сорвана – например, в Москве и в Дагестане было резко уменьшено плановое задание. В Дагестане люди вышли с протестами, а в Москве люди просто не ходили в военкоматы и начались очень жесткие меры по их отлову, что вызвало очень сильное напряжение.

Мэр Москвы Собянин резко остановил эту мобилизацию досрочно, задолго до того, как она остановилась по стране. То есть мобилизация, хотя и была выполнена, но очень неоднозначно воспринята обществом. Поэтому вторую волну, судя по всему, российские власти, пока не проводят. Они сделали в этом году ставку на вербовку по контракту. Согласно российским законам он заключается добровольно, поэтому активнейшим образом в этом году в России вербуют людей и заманивают их большими деньгами.

Но то большое количество, которое они, наверное, планировали призвать, все-таки, набрать не могут. Так что риск проведения большой волны мобилизации остается. Может быть, она не будет такой, как в прошлый раз – она вполне может быть растянута. То есть начнут получать повестки люди в одном регионе, потом – во втором и не так массово. Иными словами, она может быть более плавной. Пополнять же потери надо, и в случае, если будет усиленное наступление ВСУ, то им надо будет затыкать дыры. И в этом случае, наверное, будет проведена мобилизация. Да и если российское командование решится на какое-то наступление, то понадобятся резервы, и тоже надо будет проводить мобилизацию. Если вдруг они решат мобилизованных год назад отпустить домой в отпуск или демобилизовать, то нужно будет делать пополнение, и в этом случае тоже будет проведена мобилизация.

То есть то, что эти законы сейчас приняты и ужесточены, как раз говорит о том, что риск проведения второй волны существует, и он довольно высокий.

Правильно ли я понимаю с ваших слов, что ранее не объявляли вторую волну мобилизации как раз потому, что в Кремле опасались протестов?

Скорее не протестов, потому что прямые и открытые протесты сейчас подавляются довольно быстро и серьезно. Ведь репрессивный аппарат очень большой. В Москве люди стали бегать и не ходить в военкомат. Я не могу привести данные социологических опросов, но судя по многим косвенным данным, в Москве, в огромном миллионном городе снизили задание, а потом вообще прекратили мобилизацию. В Дагестане, хоть и плановые задания по мобилизации засекречены, но по косвенным данным и из разговоров с коллегами, которые остались в РФ, тоже было понятно, что вроде бы его снизили и по Дагестану довольно резко. А это значит, раз люди бегают, то этим они выражают недовольство. И Кремль боится недовольства граждан не меньше, чем прямых протестов, с которыми он научился бороться.

Мирные протесты без оружия сейчас для Кремля не страшны, потому что они быстро купируются – просто арестовывают большое число людей, и ни к чему они не ведут, кроме посадки. Поэтому таких массовых протестов не происходит, но недовольство при этом возникает.

Наверняка есть какие-то социологические опросы, Кремль всегда их проводил в закрытом формате. Поэтому тут можно говорить о том, что они опасаются недовольства, поскольку мобилизация ударила по той картинке, которую Кремль навязывал российскому обществу с начала войны. О том, что это не война, а некая "специальная операция", как в Сирии, например, будет проводиться руками Минобороны, а вы тут живите и ни о чем не думайте. Мол, мы тут сами справимся, будем бороться с мифическим врагом, а вы живите. И многие люди в России на это согласились, закрыли глаза на происходящее и жили своей жизнью. А мобилизация – это удар, потому что война теперь пришла не только в Украину, но и к ним. И 300 тысяч – это относительно мало, доли процента от числа тех, кто находится в резерве. Но, с другой стороны, информация в обществе пошла и потому проведение второй волны мобилизации, призыв 300, 500 тысяч – это уже довольно серьезный удар по "соглашению" Кремля и общества РФ.

Все уже понимают, что это людей коснется, тем более все эти разговоры о том, что грядет тотальная война и тотальная мобилизация тоже должны показать людям, что это все касается и их тоже. Поэтому чтобы удержаться на плаву Кремль должен балансировать. Но это все нестабильно.

Почему Кремль настолько боится именно недовольства общества, потому что как вы сами сказали, протесты подавляются? Каким образом может это недовольство проявляться в таком случае и почему Кремль так этого опасается?

Недовольство может вспыхнуть в любой момент. Сейчас протесты подавляются, но если это недовольство перекинется на Росгвардию и вдруг начнется раскол между элитами. Тут должно совпасть несколько таких ситуаций и в момент большого недовольства будет раскол в элитах, что может выплеснуться в революционную ситуацию. Потом грядут выборы президента РФ в следующем году, и здесь надо показать результат. Хотя и выборы тоже все под контролем, но это не одно и то же, что проводить выборы в стране, которая хоть как-то доверяет власти. Вот пример Беларуси – до 2020 года, хотя никто не любил президента Лукашенко, выборы проводили. А тут было настолько ясно, что все против него, а он показал результат в 80 процентов, что вызвало возмущение в обществе.

Играть с обществом тяжело, поэтому в Кремле все-таки сидят очень неглупые люди, которые, наверное, анализируют все эти сценарии и не перегибают палку, не вызывая недовольство.

И потом в случае с военнослужащими растет количество уголовных дел, потому что им запретили увольнение. И все равно, несмотря на срок в 10 лет, люди все равно бегут. Если война непопулярна и у нее нет смысла, то военнослужащий будет воевать из-под палки. А это означает, что рано или поздно будет какой-то развал. Поэтому, наверное, все эти факторы учитываются и Кремль все-таки боится.

Политика Путина в течение 20 лет показывала, что он различными чекистскими мерами "спецопераций" управляет обществом, но не берет его под тотальный контроль, как в Советском Союзе. И таких массовых репрессий, как при НКВД и Сталине во время Большого террора, в российском обществе еще нет. Купируются очаги, различные группы, и на кухне еще можно говорить спокойно.

А при увеличении недовольства в обществе Кремль может пойти на такие шаги и, условно говоря, дальше закручивать гайки?

Конечно. Репрессивный аппарат действительно очень большой и приняты такие репрессивные законы, которые на самом деле работают далеко не в полную силу. Есть очень большая возможность увеличить количество репрессий с того уровня, который существует сейчас, в несколько раз. И тот репрессивный аппарат, который создан в России – ФСБ, Росгвардия, суды, прокуратура – вполне может заработать на полную мощность. Видно, что режим готов даже к увеличению протестов и к тому, чтобы их купировать теми же методами, что и до этого, просто увеличив количество репрессий.

Возможно ли в этих условиях дальнейшее развитие революционной ситуации? Ведь если будут усиливаться репрессии, общество же будет, вероятно, на это реагировать. Во всяком случае попытается. Хотелось бы понять возможные последствия.

Довольно трудно это все предсказать, потому что нужна какая-то революционная ситуация. Но для ее создания и успешного входа в неё или выхода нужны классические условия – должны быть хоть какие-то свободная пресса и политическая оппозиция. Классический пример – Майдан 2014 года, когда были оппозиционные депутаты, которые подхватили требования народа, была свободная пресса, которая могла бы транслировать этот протест. И вся эта динамика прошла. Ситуация в России значит сродни с Беларусью, потому что нет оппозиционных депутатов, нет видимого раскола элит. То есть некому стать точкой сборки, хотя даже в Беларуси это есть, Светлана Тихановская.

Но в России даже этого нет, как нет и оппозиционных СМИ, которые могли бы транслировать эту позицию, по крайней мере открыто, ведь довольно многие СМИ находятся в подполье. Если удастся выйти, то тут нужно смотреть различные возможности. Конечно, все бывает, но по крайней мере пример Советского Союза показывает, что задавленное репрессиями общество может десятки лет жить под этим гнетом. То есть после Большого террора общество настолько было выжжено, что за 50 лет породило только диссидентское движение несогласных и больших таких протестов не было. Они возникали, например в Новочеркасске 1962 года, были небольшие бунты, но при таких огромных репрессиях это все купировалось.

Что может быть, если, к примеру, Путин решит объявить всеобщую мобилизацию? Как общество может реагировать на это?

Тоже трудно сказать за все общество. Общество в России очень разное, сейчас оно расслоилось на несколько больших блоков. Одни люди затаились и просто переживают эту ситуацию, несогласные подавлены репрессиями и не могут проявить свою позицию. В поддержку Путина выступают такие оголтелые патриоты, которых тоже немногочисленное число. Когда арестовали Гиркина, в его поддержку пришли единицы, и никаких особых возмущений это не вызвало.

То есть за общество очень трудно говорить, хотя какие-то процессы там идут.

Большая мобилизация, как во время Второй мировой войны невозможна, потому что РФ не хватает офицеров, обмундирования, машин, и этого быстро не сделать. Даже в течение нескольких лет. Советский Союз готовился к войне с 1929 года, по крайней мере, и насобирал огромное количество оружия. И главное – была промышленность, которая даже после переноса за Урал стала производить вооружение. Сейчас такого нет, и поэтому мобилизация в любом случае ограничена не миллионами, а сотнями тысяч или миллион максимум. А это 3-5 процентов от общего количества мужчин. Это общество может и переварить, если каждого там пятого-десятого вытащить, а может и не переварить. Поскольку могут начаться какие-то процессы, при которых люди начнут задавать серьезные вопросы.

Трудно говорить, как это все пойдет. Никто не ожидал, что в феврале 1916 года монархия падет, потому что настолько все устойчивым казалось. Даже по многочисленным мемуарам, никто не мог предсказать, что через две недели не будет царя. И сейчас тоже трудно предсказать, какие процессы могут возникнуть. Вдруг начнутся очередные марши или бунты солдат. И люди сейчас начинают осознавать и просыпаться – во многом и бунт Пригожина, и угроза мобилизации, и принятие жестких законов, конечно, будит людей, но как долго будет продолжаться эта спячка и просыпание трудно сказать.

Как вы считаете, после Пригожина, и вы упоминали Гиркина, которого сейчас посадили под арест, остались ли в России люди, которые, в принципе, могут пойти на подобные шаги?

Конечно, остались. Довольно много было полевых командиров, которые привыкли к анархии и некоторой вседозволенности начиная с 2014 года на востоке Украины.То есть остались, и они могут всплывать неизвестно откуда – количество авантюристов в России всегда было достаточно высоким.

Пригожин показал пример. И то, что он был неудачным, и то, что Пригожин – уголовник, но, по крайней мере, он показал пример того, что так можно и за это ничего особо не будет, будет порождать подобные случаи. Хотя власть наверняка подготовилась и сейчас думает, как это все купировать, когда это будет происходить. Но пример есть.

Насколько, по-вашему, сейчас крепка российская власть? Может ли последствием этих решений стать то, что либо Путин отойдет от власти по каким-либо причинам, либо во власти произойдет какая-то замена?

Я все-таки не социолог и не политолог, но российская власть очень устойчива.

Это показал и этот год войны. Запас прочности в ней довольно силен. К сожалению, это надо понимать. Да и так просто Путин уже не уйдет, потому ему просто уходить некуда. Он – преступник, не только военный, и почти все окружение вокруг себя он замазал в этих преступлениях. То есть в руководстве России стоит большая, так сказать, группировка, которая если она как-то отойдет от власти, то любой другой приходящий должен будет, чтобы оттолкнуться, свалить все на них.

А зачем им уходить, когда даже пример других стран показывает, что как только руководство страны отходит, начинаются преобразования, которые всегда ударяют по ним – это показывает опыт от Чили до Казахстана и Испании.

Поэтому здесь, к сожалению, наверное, надо ожидать либо физической смерти диктатора, либо каких-то чрезвычайных ситуаций. Но то, что российская власть устойчива в каком-то смысле, это факт. Но и чугун тоже устойчив, но крошится. Или крепкое стекло сначала не разобьешь, а потом вдруг оно рассыпается. Типичный пример – Российская империя была устойчивой, но как только что-то свершилось наверху, она начала быстро переходить в другое состояние.