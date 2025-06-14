Как правильно говорить - "кріп", "окріп" или "кип’яток": какой ошибки стоит избегать

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "кріп", "окріп" чи "кип’яток"
- Какой ошибки стоит избегать
Когда мы говорим о воде, которая закипела, то нередко может возникать вопрос, каким термином будет правильно ее назвать. В таком контексте разные люди могут употреблять несколько разных терминов. Но не все из этих терминов будут правильные.
Так какие же слова будет правильно использовать в таком случае? Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Кріп" и "окріп" - очень похожие слова, но разные по значению, не стоит их путать. Напомню, "кріп" - он на огороде растет, это ароматная зелень, а "окріп" в чайнике - это кипящая вода. Кстати, слово "кип'яток" также украинское, не стоит его сторониться", - пояснила она.
Также Багний напомнила, что в украинском языке есть интересное выражение - купаний в окропі. Так говорят о горячем и своенравном человеке.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "кріп", "окріп" или "кип’яток":
@sametak1064 Укроп, кипяток или кипяток? Как правильно #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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