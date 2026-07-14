Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Как фотографии детей могут навлечь беду - народные приметы о снимках

Марина Иваненко
14 июля 2026, 22:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Приметы о детских фотографиях объясняют, почему нельзя фотографировать спящих детей и публиковать все снимки. Народные поверья сохранились до наших дней.
Приметы о детских фотографиях
Приметы о детских фотографиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему не рекомендуется фотографировать спящих детей
  • Какие снимки могут считаться неудачными по приметкам
  • Как народные поверья объясняют эти запреты

Сегодня почти у каждого в телефоне есть тысячи фотографий детей, однако наши предки относились к портретам гораздо серьезнее. С появлением первых фотоаппаратов возникло немало суеверий, связанных с детской энергетикой. Эзотерики и сторонники народных традиций до сих пор советуют соблюдать несколько правил, чтобы, согласно поверьям, не навлечь на ребенка беду - Главред расскажет об этом подробнее.

Почему не рекомендуют фотографировать спящих детей

Согласно народным поверьям, во время сна человек наиболее беззащитен, а его биополе - уязвимо. Наши предки считали, что вспышка или звук затвора фотоаппарата могут нарушить тонкую грань между реальностью и миром снов.

видео дня

По поверьям, это может привести к душевному беспокойству, ночным кошмарам или болезням ребенка. Если у вас уже есть такие фотографии, сторонники этих верований советуют не показывать их посторонним.

Табу на фотографии некрещеных детей

Считается, что до обряда крещения у ребенка еще нет своего ангела-хранителя и сильной духовной защиты. По народным поверьям, фотография некрещенного младенца, попавшая в руки недоброжелателей, может стать причиной сглаза. Из-за этого ребенок якобы может часто капризничать, плохо спать или болеть. Именно поэтому приверженцы таких традиций советуют отложить фотосъемку до крестин.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Не раздавайте детские фотографии посторонним

Раньше фотографии дарили только самым близким родственникам. Народные поверья предупреждают, что передача фотографии ребенка малознакомым людям может иметь нежелательные последствия. Считается, что через изображение можно передать негативную энергию или зависть. Поэтому детские фотографии рекомендуется хранить только в семейных альбомах.

Не рвите и не сжигайте фотографии

В народных поверьях любая фотография считается энергетическим двойником человека. Умышленное повреждение, разрывание или сжигание снимка, на котором изображен ребенок, якобы может нарушить его энергетическую связь с окружающим миром. По поверьям, это может навлечь неприятности или болезни. Если фотография стала ненужной, её советовали не выбрасывать, а осторожно закопать в землю.

Осторожно с публикациями в соцсетях

Современная привычка делиться фотографиями детей в социальных сетях вызывает беспокойство среди приверженцев эзотерических взглядов. Они считают, что даже через экран посторонние люди могут нечаянно сглазить ребенка. Если вы все же решили опубликовать фото, можно закрыть лицо малыша смайликом или стикером либо ограничить доступ к публикации, сделав её видимой только для друзей.

Избегайте фотографий в зеркале

В народной мистике зеркало издавна считалось порталом в другие миры, способным накапливать как положительную, так и отрицательную энергию. По поверьям, фотография ребенка, сделанная через зеркальное отражение, может привлечь неприятности или ослабить его жизненные силы. Именно поэтому родителям советовали избегать таких селфи с малышами.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

00:45Регионы
Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

22:22Аналитика
В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

21:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста

Последние новости

00:45

Среди пострадавших – ребенок, есть "прилеты": РФ ударила по Сумам и Одессе

14 июля, вторник
23:48

Лучшее время суток для полива растений в жару: раскрыта главная хитростьВидео

23:27

Кто является организатором покушения на Ермолаева в Монако: СМИ узнали детали

23:09

Ракетная программа Украины: в Минобороны раскрыли неожиданную схему по ЗРК

23:03

В России могут отменить выборы в Госдуму: какой сценарий готовят в регионахВидео

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере«Корецкий станет улучшенной версией Гончарука»: Клочок — о возможном новом премьере
22:52

Как фотографии детей могут навлечь беду — народные приметы о снимках

22:38

Эликсир молодости существует: 76-летняя Вера Вонг ошарашила своим видом

22:26

Время больших перемен: четыре знака зодиака, у которых проблемы исчезнут 15 июля

22:22

Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

Реклама
22:16

Муравьи больше не вернутся: самое простое средство действует безотказноВидео

21:53

Ранняя осень или затяжные дожди: о чём расскажут приметы 15 июля

21:47

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

21:12

Что поможет Украине выиграть решающую фазу войны: в NYT раскрыли главное условие

21:12

Таро-прогноз на новолуние в июле 2026: кого ждет триумф, а кого - застой в деньгахВидео

21:01

Владимир Колот: История Ocean Plaza подтверждает системную проблему украинской приватизации

20:50

"Большая вероятность": Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

20:21

Анжелика Варум изменилась до неузнаваемости: как она выглядит

20:20

Урожай клубники побьет рекорды: 5 приемов, которые нужно сделать в июле после сбора ягодВидео

19:56

Оккупанты атаковали в Черном море два судна, капитан одного из них погиб

19:54

Многие пользуются стиралкой неправильно: раскрыта главная опасностьВидео

Реклама
19:35

Европейские журналисты выявили непрозрачные схемы поставок дронов для ВСУ

19:20

В Украине может появиться новый сигнал воздушной тревоги – что он значит

19:10

Одесса пережила самый интенсивный удар с 2023 года: Коваленко назвал цель РФмнение

18:51

До конца 2026 года жизнь четырех знаков зодиака изменится навсегда - кто они

18:49

Силы обороны прорвали оборону и отбросили врага: в DeepState назвали направления

18:48

В стене больницы нашли тайное послание британской принцессы Дианы: что там былоВидео

18:43

Новолуние дарит шанс на перемены: как загадать желание правильно

18:13

Одежда в секонд-хендах разочаровывает покупателей: что изменилосьВидео

17:56

В Голливуде снимут обновленную версию "Кошмара на улице Вязов"Видео

17:53

Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

17:47

Смешивать запрещено: какие средства для уборки опасны для здоровья

17:43

"Люблю Москву и Россию": Хюррем из "Великолепного века" оскандалилась признанием

17:38

Почему взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги: ответ Минобороны

17:17

Тышкевич и Томусяк снялись в нежном "беременном" видео

17:14

Почтальон своими руками построил дворец из камней: его признали шедевромВидео

16:55

Почему 15 июля нужно отложить важные решения: какой церковный праздник

16:51

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с кустаВидео

16:43

"Аура Моники": младшая дочь Беллуччи поразила первым появлением на подиумеВидео

16:19

Заснет за считанные минуты: мама показала, как успокоить младенца после перегула

16:09

Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг "закипеть"Видео

Реклама
16:05

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Овнам - слушать сердце, Весам - разобраться

15:55

"Желаю еще больше драйва": генеральный директор "Укроборонпрома" уволился

15:53

Будущий урожай клубники можно удвоить уже в июле: что нужно сделать с кустами

15:49

Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

15:45

Как стильно носить платье-комбинацию: самый элегантный тренд лета 2026

15:45

Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

15:34

Стоцкая снова засветила мини-Киркорова: певица похвасталась новыми фото

15:23

Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера

15:21

Достойно прошли самый сложный год: в СМИ оценили результаты работы правительства Юлии Свириденко

15:16

Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять