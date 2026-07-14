Как фотографии детей могут навлечь беду — народные приметы о снимках

Приметы о детских фотографиях объясняют, почему нельзя фотографировать спящих детей и публиковать все снимки. Народные поверья сохранились до наших дней.

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Приметы о детских фотографиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не рекомендуется фотографировать спящих детей

Какие снимки могут считаться неудачными по приметкам

Как народные поверья объясняют эти запреты

Сегодня почти у каждого в телефоне есть тысячи фотографий детей, однако наши предки относились к портретам гораздо серьезнее. С появлением первых фотоаппаратов возникло немало суеверий, связанных с детской энергетикой. Эзотерики и сторонники народных традиций до сих пор советуют соблюдать несколько правил, чтобы, согласно поверьям, не навлечь на ребенка беду - Главред расскажет об этом подробнее.

Почему не рекомендуют фотографировать спящих детей

Согласно народным поверьям, во время сна человек наиболее беззащитен, а его биополе - уязвимо. Наши предки считали, что вспышка или звук затвора фотоаппарата могут нарушить тонкую грань между реальностью и миром снов.

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По поверьям, это может привести к душевному беспокойству, ночным кошмарам или болезням ребенка. Если у вас уже есть такие фотографии, сторонники этих верований советуют не показывать их посторонним.

Табу на фотографии некрещеных детей

Считается, что до обряда крещения у ребенка еще нет своего ангела-хранителя и сильной духовной защиты. По народным поверьям, фотография некрещенного младенца, попавшая в руки недоброжелателей, может стать причиной сглаза. Из-за этого ребенок якобы может часто капризничать, плохо спать или болеть. Именно поэтому приверженцы таких традиций советуют отложить фотосъемку до крестин.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Не раздавайте детские фотографии посторонним

Раньше фотографии дарили только самым близким родственникам. Народные поверья предупреждают, что передача фотографии ребенка малознакомым людям может иметь нежелательные последствия. Считается, что через изображение можно передать негативную энергию или зависть. Поэтому детские фотографии рекомендуется хранить только в семейных альбомах.

Не рвите и не сжигайте фотографии

В народных поверьях любая фотография считается энергетическим двойником человека. Умышленное повреждение, разрывание или сжигание снимка, на котором изображен ребенок, якобы может нарушить его энергетическую связь с окружающим миром. По поверьям, это может навлечь неприятности или болезни. Если фотография стала ненужной, её советовали не выбрасывать, а осторожно закопать в землю.

Осторожно с публикациями в соцсетях

Современная привычка делиться фотографиями детей в социальных сетях вызывает беспокойство среди приверженцев эзотерических взглядов. Они считают, что даже через экран посторонние люди могут нечаянно сглазить ребенка. Если вы все же решили опубликовать фото, можно закрыть лицо малыша смайликом или стикером либо ограничить доступ к публикации, сделав её видимой только для друзей.

Избегайте фотографий в зеркале

В народной мистике зеркало издавна считалось порталом в другие миры, способным накапливать как положительную, так и отрицательную энергию. По поверьям, фотография ребенка, сделанная через зеркальное отражение, может привлечь неприятности или ослабить его жизненные силы. Именно поэтому родителям советовали избегать таких селфи с малышами.

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