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Почему нельзя оставлять фотографии умерших на стене: мнение психологов и приметы

Марина Иваненко
28 июня 2026, 03:33
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Фотографии умерших часто оставляют на стенах, не подозревая о последствиях. Рекомендуется хранить их в альбоме или на флешке, а не в спальне или детской комнате.
Как хранить фотографии умерших?
Как хранить фотографии умерших? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему не рекомендуется держать фотографии умерших на видном месте
  • Где лучше всего хранить снимки умерших родственников
  • Каких ошибок следует избегать при хранении фотографий

Фотографии людей, которых уже нет среди нас, всегда вызывают сильные эмоции. Для кого-то это тёплые воспоминания, а для кого-то — грусть и тревога. В народе существует немало примет, касающихся таких фотографий, а у психологов есть своё объяснение их влияния на эмоциональное состояние. Как правильно хранить фотографии умерших, чтобы они оставались частью семейной памяти и не вызывали психологического дискомфорта, расскажет Главред.

Почему фотографии умерших не стоит вешать на стены

Согласно народным поверьям, фотографии умерших обладают особой энергетикой. Психологи объясняют ситуацию проще: постоянное нахождение рядом с портретом человека, которого вы потеряли, может затруднять переживание горя и мешать эмоциональному восстановлению.

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Вот несколько причин, почему такие фотографии не рекомендуется держать на видном месте каждый день:

  • Постоянное напоминание о потере может вызывать грусть, усталость и подавленное настроение.
  • Фотографии умерших не рекомендуется размещать в спальне или детской комнате, чтобы не создавать дополнительную эмоциональную нагрузку.
  • Человек может слишком сосредоточиваться на прошлом, вместо того чтобы полноценно жить настоящим.
Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как правильно хранить фотографии умерших

Выбрасывать семейные фотографии не стоит, ведь они являются важной частью семейной истории. Вместо этого можно выбрать более удобный способ хранения.

Отдельный альбом

Желательно хранить фотографии умерших родственников отдельно от снимков живых членов семьи. Так их будет легче просматривать в нужный момент.

Конверт или папка

Некоторые люди предпочитают хранить такие фотографии в отдельном конверте или папке вместе с другими семейными архивами.

Цифровой архив

Один из самых удобных современных вариантов — отсканировать фотографии и хранить их на компьютере, внешнем носителе или в облачном хранилище. Это поможет сохранить снимки и защитить их от повреждения.

Когда уместно доставать фотографии

Убирать фотографии навсегда не нужно. Их можно просматривать в дни памяти, в годовщины или во время семейных встреч, когда близкие вспоминают человека с добрым словом.

Также фотографии могут оставаться на видном месте, если они являются частью родословной или большого семейного фотоколлажа, где представлены разные поколения семьи.

Чего следует избегать

Существует несколько распространенных рекомендаций, которых придерживаются как сторонники народных традиций, так и психологи:

  1. Не стоит превращать комнату в своеобразный мемориал с большим количеством портретов умерших.
  2. Не рекомендуется размещать такие фотографии напротив кровати или зеркала.
  3. Согласно народным поверьям, не следует класть в гроб фотографии живых людей во время похорон.

Самое главное — ориентироваться на собственные ощущения. Если фотография вызывает теплые воспоминания и благодарность, она может оставаться частью семейного архива. Если же фото постоянно навязывает грусть или тревогу, лучше хранить его в альбоме или цифровом архиве и просматривать только тогда, когда вы сами этого захотите.

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