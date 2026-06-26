Что нельзя делать в праздник 27 июня: важные приметы

Что можно делать 27 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.

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Что нельзя делать 27 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день дождь

Что сделать с ненужными вещами в этот день

Почему нельзя отказывать в помощи 27 июня

27 июня церковь почитает память святого Самсона. Как сообщает Главред, он был родом из зажиточной семьи и получил хорошее образование. Еще с молоду он помогал бедным и больным.

После смерти родителей Самсон посвятил себя Богу. Он раздал свое наследие бедным и принял священнический сан. Также он открыл больницу и приют для нуждающихся в Константинополе.

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Самсон жил скромно, в посте и молитве. Обладал даром исцеления. Он смог излечить тяжелое заболевание императора Юстиниана I. После этого император щедро поддержал больницу Самсона.

Что можно делать 27 июня

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия.

В этот день нужно избавиться от всех ненужных вещей. Предки верили, что тогда на их место придет новое.

В этот день нужно оставить окна открытыми. Считается, что дом наполнится добром.

Что нельзя делать 27 июня

1. Нельзя 27 июня гневаться. Иначе ссоры могут нарушить домашнюю гармонию.

2. Нельзя 27 июня отправляться в дальние путешествия. Там можно встретиться со сложностями или неудачами.

3. Нельзя 27 июня отказывать нуждающимся в помощи. Это может привести к собственным потерям.

Приметы 27 июня

Если в этот день туман, то день будет ясным.

Если в этот день быстро двигаются темные облака, то будет ливень.

Если в этот день обильно цветет липа, то будет хороший урожай.

Если в этот день дождь, то така погода затянется.

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