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Почему нельзя желать удачи: ловушка для везунчиков

Марина Иваненко
25 июня 2026, 13:44
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Пожелания удачи часто считаются неуместными в некоторых профессиях. Почему пожелания удачи связывают с приметами, трудностями и суевериями
Пожелания удачи
Пожелания удачи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Кому, согласно приметам, не рекомендуется желать удачи
  • Почему некоторые профессии избегают этого пожелания
  • Какими словами можно заменить "удачи"

Пожелание удачи — привычная часть повседневного общения. Однако бывают ситуации, когда от этого выражения лучше отказаться. Согласно народным приметам, профессиональным суевериям и религиозным взглядам, такая фраза может иметь обратный эффект, какой именно — расскажет Главред.

Почему пожелание удачи считается дурной приметой

В народных поверьях считается, что пожелание удачи может привлечь череду неприятностей и неожиданных проблем. Научного подтверждения этому нет, поэтому каждый решает сам, верить ли в такие приметы. В то же время многие люди отмечают, что после подобных слов их дела начинают идти наперекосяк.

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Особенно распространена эта примета среди представителей определенных профессий и сообществ:

Творческие профессии

Перед спектаклями, концертами или конкурсами вместо слова "удача" обычно говорят: "Ни пуха, ни пера", чтобы подбодрить человека и не сорвать мероприятие.

Сферы с непредсказуемой нагрузкой

Врачи (особенно хирурги и фельдшеры), пожарные и спасатели не любят пожеланий удачи. Они замечают, что после этих слов рабочая смена часто становится особенно сложной и изнурительной.

Рыбалка

Рыбакам также не рекомендуют желать удачи, поскольку это связывают с риском вернуться домой без улова.

Дорога

Пожелание удачи путешественникам считается нежелательным, ведь оно может навлечь проблемы в дороге. В таких случаях лучше вообще воздержаться от этой фразы.

Приметы о деньгах
Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Почему в православии не рекомендуют полагаться на удачу

С религиозной точки зрения пожелание удачи считается нежелательным, поскольку может восприниматься как проявление гордыни. Христиане убеждены, что верующему человеку правильнее надеяться на помощь и покровительство Бога, а не на благосклонность изменчивой фортуны или слепого случая. Однако в целом использование этого слова не является грехом, если человек не теряет надежды на Господа.

Также существует утверждение, будто "Удача" — это имя демона, которого таким образом можно вернуть в мир. Однако это мнение не имеет подтверждений, поскольку в Библии подобных персонажей нет.

Чем заменить слово "удача", чтобы не навлечь неудачу

Если вы хотите поддержать человека, но стремитесь избежать двусмысленных фраз, можно использовать такие выражения:

  • "Пусть всё получится!"
  • "Верю в твой успех!"
  • "Ты справишься!"
  • "Желаю успеха!"

Для верующих людей уместны будут пожелания, выражающие надежду на помощь Бога:

  • "С Божьей помощью!"
  • "Пусть Бог тебе помогает!"

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