Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

Наши предки верили, что крупы, мука, соль и сахар могут влиять на благополучие семьи. Какие приметы связаны с хранением продуктов на кухне?

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Как правильно хранить крупы? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие продукты на кухне являются символами достатка и благополучия

Почему соль и сахар не рекомендуется хранить рядом

Что означает случайно рассыпать гречку, рис или пшено

Издавна еда в доме была чем-то гораздо большим, чем просто обед или ужин. Наши предки верили, что обычные продукты, которые ежедневно стоят на кухне, обладают особой энергетикой и способны влиять на жизнь семьи. Определенная крупа могла привлечь в дом богатство и покой, а неправильное ее хранение — навлечь бедность, мелкие неприятности или даже крупные семейные ссоры. Именно поэтому к порядку на полках всегда относились с особым уважением.

Главред расскажет о простых народных правилах и приметах, которые помогут навести порядок в кухонных шкафчиках и сделать так, чтобы в доме всегда были деньги.

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Мука

Это главный символ богатства и сытой жизни. Храните его в плотном пакете или банке и обязательно прячьте в шкаф подальше от посторонних глаз. Старайтесь не рассыпать муку на стол или пол, ведь это сулит ссоры и внезапные финансовые трудности.

Соль и сахар

Не держите их рядом — лучше поставьте на разные полки или в разные углы шкафа. Соль и сахар всегда должны быть плотно закрыты, желательно в непрозрачной посуде. Если оставлять их открытыми, по приметам, о вашей семье начнут ходить неприятные слухи.

Пшеничная крупа

Пшеничная крупа приносит в дом радость. Чтобы этого счастья было в избытке, советуют закрывать банку с крупой золотистой крышкой.

Манка

Манка считается оберегом от сглаза и негатива. Если в доме началась полоса неудач, раньше советовали насыпать совсем немного манки по углам комнат.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Что будет, если рассыпать крупу

Поведение продуктов в быту часто считалось подсказкой судьбы. Вот на что стоит обратить внимание.

Гречка. Рассыпать сырую крупу — к быстрым деньгам и прибыли. А вот если уронить на пол готовую кашу или рассыпать пачку в коридоре — это к мелким жизненным хлопотам.

Рассыпать сырую крупу — к быстрым деньгам и прибыли. А вот если уронить на пол готовую кашу или рассыпать пачку в коридоре — это к мелким жизненным хлопотам. Пшено. Если оно случайно оказалось на полу, в доме может исчезнуть взаимопонимание и начнутся споры.

Если оно случайно оказалось на полу, в доме может исчезнуть взаимопонимание и начнутся споры. Манка. Уронить и разбить банку с манкой — предупреждение о возможных серьёзных обидах и разногласиях с любимым человеком.

Уронить и разбить банку с манкой — предупреждение о возможных серьёзных обидах и разногласиях с любимым человеком. Рис. Случайно просыпать рис — к потере денег или проблемам на работе. Но если посыпать рисом намеренно, например во время праздника, это, наоборот, означает пожелание богатства.

Как нейтрализовать примету

Если вы случайно что-то рассыпали, не пугайтесь. Осторожно соберите всё руками или сметите на тарелку, вынесите на улицу и отдайте птицам. По народным поверьям, тогда весь негатив обойдёт ваш дом стороной.

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