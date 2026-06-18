Оберег или угроза: какие деревья создают уют, а какие — портят дом

Калина, липа, рябина и яблоня считаются хорошими символами для двора. Но некоторые деревья из-за мощных корней могут повредить фундамент и создать проблемы.

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Какие деревья стоит посадить возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие деревья и кустарники считаются оберегами для дома

Почему калину, липу и рябину сажали возле дома

Какие деревья могут повредить фундамент

Многие пытаются украсить двор возле дома деревьями и кустарниками. В украинской культуре растениям всегда приписывали особые свойства: одни считали их оберегами, другие — символами здоровья и богатства. Наука не подтверждает магию растений, но народные традиции до сих пор живы. Однако, помимо примет, существуют и сугубо практические правила посадки, и Главред расскажет о них подробнее.

Как пишет ТСН, выбирать деревья для участка нужно с умом. Некоторые растения идеально подходят для сада у окон, а вот другие могут серьезно повредить дом из-за слишком сильных корней.

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Что советуют посадить народные приметы

Издавна на украинских дворах сажали растения, которые должны были привлекать в дом мир и благополучие.

Калина

Это главный символ украинского рода. Люди верили, что она оберегает семью от ссор и бед. К тому же её ягоды — прекрасное лекарство от простуды.

Липа

Дерево покоя и уюта. Считалось, что она уносит весь негатив и защищает семью от конфликтов. А летом из её цветков можно собирать полезный чай.

Рябина

Её сажали как оберег от сглаза и злого глаза. Она очень неприхотлива, хорошо растёт сама по себе и радует глаз яркими ягодами.

Яблоня

Символ достатка и большой семьи. Весной она красиво цветет, а осенью дает вкусные и полезные фрукты.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Какие деревья нельзя сажать близко к стенам

Даже если дерево имеет хорошее символическое значение, садоводы и строители советуют быть осторожными. Главная проблема — это корни и большая тень.

Например, дуб в приметках означает силу и долголетие. Но у него настолько мощные корни, что с годами они могут просто разрушить фундамент дома.

Такая же проблема с грецким орехом и крупными елями или соснами. У них сильная подземная корневая система, которая ищет воду и разрушает всё на своём пути. Кроме того, эти деревья вырастают огромными, создают постоянную тень, из-за которой в комнатах темно, а на огороде ничего не растет.

Поэтому правило простое: кусты и невысокие плодовые деревья можно сажать ближе, а крупные деревья — только на расстоянии нескольких метров от дома и забора.

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