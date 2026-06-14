Посуда бьётся не только на счастье: о каких опасностях предупреждают приметы

Разбитая чашка, тарелка или ваза могут означать не только удачу. Приметы объясняют, когда посуда разбивается к счастью, а когда предупреждает о проблемах.

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О чем говорит посуда / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какую разбитую посуду считают хорошей приметой

Когда осколки могут предупреждать о неприятностях

Почему не стоит хранить треснутую посуду

Многие верят, что посуда всегда бьется на счастье. Однако народные приметы утверждают, что это не совсем так. Все зависит от того, что именно разбилось и при каких обстоятельствах. Главред расскажет подробнее.

Если посуда бьется очень часто

Как сообщает РБК-Украина, когда тарелки или чашки постоянно выпадают из рук, это считается дурным знаком. По народным поверьям, такая ситуация может свидетельствовать о накоплении негативной энергии в доме, из-за чего в семье могут участиться ссоры, обиды или финансовые трудности.

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Особенно неблагоприятной приметой считается ситуация, когда часто бьется именно стеклянная посуда. По поверьям, это может предупреждать о болезнях или значительных материальных потерях.

Какая посуда бьется на счастье

Тарелка

Если тарелка случайно упала на пол и разбилась, это считается предзнаменованием гостей и веселого застолья. Если же это произошло в Новый год или день рождения, приметы обещают успешный год.

Чашка

Случайно разбить чашку — к хорошим новостям. Также существует поверье, что это может свидетельствовать о тайной симпатии к вам.

Ваза

Разбитая ваза традиционно считается символом удачи. Если разбилась дорогая ваза — ждите финансовых поступлений, если обычная — перемен в личной жизни.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Когда разбитая посуда предупреждает об опасности

Иногда разбитая посуда трактуется как предупреждение о возможных проблемах.

Место, где это произошло

Если посуда разбилась на кухне — это хорошая примета. Если в спальне — поверья предупреждают о возможных проблемах со здоровьем. Если же у входной двери — стоит присмотреться к своему окружению, ведь кто-то может относиться к вам недоброжелательно.

Посуда ребенка

Разбитая детская чашка в народе считается признаком того, что ребенка могли сглазить.

Свадебные бокалы

Если молодожены случайно разбили бокалы, приметы связывают это с возможными ссорами. В то же время бокалы, разбитые намеренно после свадьбы, наоборот, считаются символом счастливого и долгого брака.

Если виноват кот

Если вазу опрокинул домашний кот, народные поверья связывают это с появлением романтического увлечения на стороне у одного из партнеров.

Чего нельзя делать

По приметкам, не стоит специально бить посуду во время ссор, поскольку это якобы может привлечь финансовые потери и неприятности.

Также не рекомендуется хранить дома сколотую или треснувшую посуду. Считается, что пользование такими вещами может привести к ссорам и материальным трудностям.

Что делать с осколками

Согласно народным поверьям, осколки нужно собрать в старую ненужную тряпку, завязать ее и вынести на свалку вместе с осколками. Считается, что таким образом из дома уносят весь накопленный негатив.

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