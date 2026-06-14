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Посуда бьётся не только на счастье: о каких опасностях предупреждают приметы

Марина Иваненко
14 июня 2026, 16:05
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Разбитая чашка, тарелка или ваза могут означать не только удачу. Приметы объясняют, когда посуда разбивается к счастью, а когда предупреждает о проблемах.
О чем говорит посуда
О чем говорит посуда / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какую разбитую посуду считают хорошей приметой
  • Когда осколки могут предупреждать о неприятностях
  • Почему не стоит хранить треснутую посуду

Многие верят, что посуда всегда бьется на счастье. Однако народные приметы утверждают, что это не совсем так. Все зависит от того, что именно разбилось и при каких обстоятельствах. Главред расскажет подробнее.

Если посуда бьется очень часто

Как сообщает РБК-Украина, когда тарелки или чашки постоянно выпадают из рук, это считается дурным знаком. По народным поверьям, такая ситуация может свидетельствовать о накоплении негативной энергии в доме, из-за чего в семье могут участиться ссоры, обиды или финансовые трудности.

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Особенно неблагоприятной приметой считается ситуация, когда часто бьется именно стеклянная посуда. По поверьям, это может предупреждать о болезнях или значительных материальных потерях.

Какая посуда бьется на счастье

Тарелка

Если тарелка случайно упала на пол и разбилась, это считается предзнаменованием гостей и веселого застолья. Если же это произошло в Новый год или день рождения, приметы обещают успешный год.

Чашка

Случайно разбить чашку — к хорошим новостям. Также существует поверье, что это может свидетельствовать о тайной симпатии к вам.

Ваза

Разбитая ваза традиционно считается символом удачи. Если разбилась дорогая ваза — ждите финансовых поступлений, если обычная — перемен в личной жизни.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Когда разбитая посуда предупреждает об опасности

Иногда разбитая посуда трактуется как предупреждение о возможных проблемах.

Место, где это произошло

Если посуда разбилась на кухне — это хорошая примета. Если в спальне — поверья предупреждают о возможных проблемах со здоровьем. Если же у входной двери — стоит присмотреться к своему окружению, ведь кто-то может относиться к вам недоброжелательно.

Посуда ребенка

Разбитая детская чашка в народе считается признаком того, что ребенка могли сглазить.

Свадебные бокалы

Если молодожены случайно разбили бокалы, приметы связывают это с возможными ссорами. В то же время бокалы, разбитые намеренно после свадьбы, наоборот, считаются символом счастливого и долгого брака.

Если виноват кот

Если вазу опрокинул домашний кот, народные поверья связывают это с появлением романтического увлечения на стороне у одного из партнеров.

Чего нельзя делать

По приметкам, не стоит специально бить посуду во время ссор, поскольку это якобы может привлечь финансовые потери и неприятности.

Также не рекомендуется хранить дома сколотую или треснувшую посуду. Считается, что пользование такими вещами может привести к ссорам и материальным трудностям.

Что делать с осколками

Согласно народным поверьям, осколки нужно собрать в старую ненужную тряпку, завязать ее и вынести на свалку вместе с осколками. Считается, что таким образом из дома уносят весь накопленный негатив.

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