Посуда бьётся не только на счастье: о каких опасностях предупреждают приметы

О чем вы узнаете:
- Какую разбитую посуду считают хорошей приметой
- Когда осколки могут предупреждать о неприятностях
- Почему не стоит хранить треснутую посуду
Многие верят, что посуда всегда бьется на счастье. Однако народные приметы утверждают, что это не совсем так. Все зависит от того, что именно разбилось и при каких обстоятельствах. Главред расскажет подробнее.
Если посуда бьется очень часто
Как сообщает РБК-Украина, когда тарелки или чашки постоянно выпадают из рук, это считается дурным знаком. По народным поверьям, такая ситуация может свидетельствовать о накоплении негативной энергии в доме, из-за чего в семье могут участиться ссоры, обиды или финансовые трудности.
Особенно неблагоприятной приметой считается ситуация, когда часто бьется именно стеклянная посуда. По поверьям, это может предупреждать о болезнях или значительных материальных потерях.
Какая посуда бьется на счастье
Тарелка
Если тарелка случайно упала на пол и разбилась, это считается предзнаменованием гостей и веселого застолья. Если же это произошло в Новый год или день рождения, приметы обещают успешный год.
Чашка
Случайно разбить чашку — к хорошим новостям. Также существует поверье, что это может свидетельствовать о тайной симпатии к вам.
Ваза
Разбитая ваза традиционно считается символом удачи. Если разбилась дорогая ваза — ждите финансовых поступлений, если обычная — перемен в личной жизни.
Когда разбитая посуда предупреждает об опасности
Иногда разбитая посуда трактуется как предупреждение о возможных проблемах.
Место, где это произошло
Если посуда разбилась на кухне — это хорошая примета. Если в спальне — поверья предупреждают о возможных проблемах со здоровьем. Если же у входной двери — стоит присмотреться к своему окружению, ведь кто-то может относиться к вам недоброжелательно.
Посуда ребенка
Разбитая детская чашка в народе считается признаком того, что ребенка могли сглазить.
Свадебные бокалы
Если молодожены случайно разбили бокалы, приметы связывают это с возможными ссорами. В то же время бокалы, разбитые намеренно после свадьбы, наоборот, считаются символом счастливого и долгого брака.
Если виноват кот
Если вазу опрокинул домашний кот, народные поверья связывают это с появлением романтического увлечения на стороне у одного из партнеров.
Чего нельзя делать
По приметкам, не стоит специально бить посуду во время ссор, поскольку это якобы может привлечь финансовые потери и неприятности.
Также не рекомендуется хранить дома сколотую или треснувшую посуду. Считается, что пользование такими вещами может привести к ссорам и материальным трудностям.
Что делать с осколками
Согласно народным поверьям, осколки нужно собрать в старую ненужную тряпку, завязать ее и вынести на свалку вместе с осколками. Считается, что таким образом из дома уносят весь накопленный негатив.
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Что следует учитывать читателю
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