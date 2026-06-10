Опасные вопросы на улице: почему не стоит сообщать незнакомцам время

Вопрос о времени может оказаться не таким безобидным. В каких ситуациях эзотерики советуют проявлять особую осторожность и что делать после разговора.

https://glavred.info/primety/nebezpechni-pitannya-na-vulici-chomu-ne-varto-kazati-neznayomcyam-chas-10771847.html Ссылка скопирована

Можно ли отвечать о времени на улице / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему нельзя отвечать незнакомцам на вопросы о времени

В каких местах чаще всего действуют "энергетические вампиры"

Обычная просьба подсказать время, которую часто можно услышать на улице, на самом деле может нести угрозу для вашего самочувствия и внутренних сил. Многие из нас автоматически достают телефон или смотрят на часы, стараясь быть вежливыми, однако эзотерики предупреждают: такой банальный разговор в людном месте иногда приводит к внезапному ухудшению здоровья и потере жизненной энергии. Главред расскажет подробнее.

Почему обычный вопрос о времени считают опасным

Об этом риске рассказала ведьма krayana_mag. По ее словам, в магических практиках существуют специальные методы, которые называют "ворами". Их используют для того, чтобы отнять у другого человека годы жизни, молодость, здоровье или удачу. Когда прохожий без задумки отвечает, который час, он фактически добровольно отдает свой ресурс тому, кто спрашивает.

видео дня

Где чаще всего работают "энергетические вампиры"

Эзотерики выделяют несколько мест, где вероятность встретить людей, ищущих "донора" энергии, наиболее высока:

Территории возле церквей и храмов;

Больницы, поликлиники и медицинские центры;

Кладбища.

В этих местах обычно концентрируется много человеческих бед, болезней и негатива. Пожилые или тяжелобольные люди иногда подсознательно или намеренно пытаются переложить собственные проблемы на кого-то другого. Главный признак того, что перед вами энергетический "вампир" — когда один и тот же человек стоит на месте и спрашивает время у всех прохожих подряд.

По этой же причине не рекомендуется выполнять другие мелкие просьбы от незнакомцев. Например, считать количество куполов на церкви или пересчитывать монеты по просьбе пожилых людей, которые жалуются на плохое зрение.

Что ответить незнакомцу, который спрашивает, который час

Лучший способ защититься — вежливый отказ. Можно просто сказать, что вы очень спешите, или посоветовать обратиться к кому-то другому. В этом нет ничего грубого, ведь собственная безопасность и здоровье должны быть на первом месте.

Сказали время случайно — какую фразу советуют произнести сразу

Если же вы ответили автоматически и только потом почувствовали тревогу, специалист советует сразу мысленно или шепотом произнести защитную фразу:

Мне — моё, тебе — твоё. Мои годы принадлежат мне.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как понять, что вы потеряли энергию после разговора

Если момент упущен и вы чувствуете внезапную слабость или апатию, можно провести простой домашний ритуал очищения от негативного воздействия.

Ритуал с солью: как рекомендуют очищаться от негатива

Возьмите свою распечатанную фотографию, положите в емкость и полностью засыпьте солью со всех сторон. Оставьте так на три дня.

Восковая отливка: что нужно сделать на третий день

На третий день зажгите обычную восковую свечу (не церковную) и капайте воском прямо на соль, пока свеча полностью не сгорит. Во время этого процесса нужно четко произнести:

Силой моего слова и моего намерения, силой огня — все зло, беду, черным колдуном наведенное, злым умыслом подложенное, злой ведьмой насланное, на кладбище сотворенное, с погоста взятое, недобрым глазом сглаженное, гнилым языком сказанное, в церкви оскверненное, бесами изуродованное — силой Огня с меня (имя) снимаю, воском жидким на соль выливаю! Перейди, чернота, перейди, мерзость с меня (имя) на соль, вылезай отовсюду! От слова моего порче злой не укрыться — в соль вытечь, в соли запечатлеться! Пусть будет так — и так будет!

Куда деть соль и воск после завершения ритуала

После этого соберите всю соль вместе с воском в черный пакет и вынесите из дома до захода солнца. Пакет следует выбросить в уличный мусорный бак. Закапывать его в землю не обязательно.

Вас может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред