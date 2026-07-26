Скрывает чрезвычайно глубокий смысл: какое слово признано самым красивым в мире

Языковая платформа Babbel проанализировала 223 слова из 75 языков и определила победителя по версии международного жюри.

https://glavred.info/culture/skryvaet-chrezvychayno-glubokiy-smysl-kakoe-slovo-priznano-samym-krasivym-v-mire-10783667.html Ссылка скопирована

Какое слово признали самым красивым в мире / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Самым красивым словом в мире признали kaitiakitanga

Слово происходит из языка маори и означает заботу о природе

Babbel выбрала победителя среди 223 слов из 75 языков

Маориское слово kaitiakitanga признали самым красивым словом в мире - его выбрала языковая платформа Babbel среди 223 слов из 75 языков. Термин означает заботу и защиту окружающей среды для нынешних и будущих поколений, пишет RNZ.

По мнению Babbel, слово отличается не только звучанием, но и многослойным смыслом, которого нет ни в одном другом языке.

"Kaitiakitanga сочетает в себе всё, что делает слово по-настоящему особенным: неповторимое звучание, глубокий смысл и концепцию, у которой нет прямого соответствия во многих других языках. В то же время оно затрагивает тему, определяющую нашу эпоху, - ответственное отношение к окружающей среде ради будущих поколений", - говорится в заявлении компании.

Как выбирали победителя

Языковой эксперт Babbel Эстебан Тума Портилья объясняет, почему именно сейчас это понятие находит отклик у людей по всему миру.

"Пока люди во всем мире ощущают на себе последствия изменения климата, звучное и необычное слово kaitiakitanga напоминает нам об ответственности за окружающую среду и друг за друга", - отметил он, добавив, что повторяющиеся звуки в слове вызывают ассоциации с природными циклами планеты и местом человека в них.

Прежде чем определить победителя, Babbel проанализировала тысячи обсуждений в языковых сообществах в интернете, в частности на Reddit и TikTok, и сформировала каталог из 223 слов на 75 языках. Далее международное жюри оценивало каждый вариант по четырём критериям - звучанию, значению, редкости и культурной актуальности.

Лингвист Babbel Марен Паули отмечает, что слова становятся по-настоящему сильными только тогда, когда выражают опыт или ценности, у которых нет прямого соответствия в других языках.

"Kaitiakitanga сочетает в себе всё это и показывает, как язык способен открывать новые перспективы на мир. Красота слова редко заключается только в его звучании или только в значении - по-настоящему исключительными слова становятся там, где звучание, смысл, культурный контекст и актуальность совпадают", - сказала она.

Другие слова в списке

В топ-15 самых красивых слов мира также вошли термины из нескольких десятков языков и культур. Среди них - греческое aura, описывающее особое присутствие или энергию человека, валлийское hiraeth - горько-сладкую тоску по утраченному дому или времени, и японское ikigai, обозначающее ощущение смысла жизни.

В список вошел и украинский язык: слово "вирій" (Iriy) описывает мифическое теплое место, куда, согласно легенде, зимой улетают души и птицы. Рядом в списке оказались идишское luftmensch - мечтатель, который живет скорее идеями, чем практическими делами, финское poronkusema - традиционная единица расстояния, которую олень преодолевает, не нуждаясь в остановке для мочеиспускания, а также зулусская философия ubuntu - "я есть, потому что мы есть".

Завершает список турецкое "yakamoz", обозначающее серебристое мерцание лунного света на воде, и греческое "zephyr" - лёгкий, освежающий ветерок.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: RNZ RNZ - крупнейший общественный медиаресурс Новой Зеландии, известный как Radio New Zealand. Это независимая некоммерческая вещательная компания, финансируемая государством, которая публикует новости, аналитические материалы, радиопередачи, подкасты и культурные программы. RNZ освещает события в Новой Зеландии и странах Тихоокеанского региона, уделяя внимание политике, обществу, науке, культуре и международной повестке дня.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред