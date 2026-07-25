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Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

Виталий Кирсанов
25 июля 2026, 19:35
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Украинские защитники впервые поразили российскую РСЗО "Сарма", которую в РФ называют аналогом HIMARS.
Украинские войска впервые уничтожили российский
Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS / коллаж: Главред, фото: скриншот, wikimedia.org

Кратко:

  • РСЗО "Сарма" была уничтожена на Добропольском направлении
  • Стоимость одной реактивной установки составляет около 1,9 млн долл

Силы обороны Украины впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российская пропаганда позиционирует как отечественный аналог американской HIMARS. Об этом сообщает издание "Милитарный".

Кадры уничтожения установки опубликовал в Facebook 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов". Военные сообщили, что российская техника была поражена во время отражения масштабного механизированного штурма оккупационных войск на Добропольском направлении.

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По данным аналитиков "Милитарного", для поддержки наступающих колонн российская армия задействовала новейшую РСЗО "Сарма". Однако вскоре после выхода на позицию установка была уничтожена ударным беспилотником самолетного типа.

Эксперты отмечают, что "Сарма" стала продолжением проекта "Кама", который предусматривает создание облегченной 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня с возможностью применения управляемых боеприпасов.

О разработке новой установки российские СМИ впервые сообщили в 2023 году. Тогда утверждалось, что РСЗО на базе шасси КамАЗ получит более высокую мобильность по сравнению с существующими образцами.

Впервые "Сарму" представили лишь спустя два года на предприятии "Мотовилихинские заводы". По информации разработчиков, вес новой установки удалось уменьшить почти на 10 тонн по сравнению с 33-тонной РСЗО "Торнадо-С". Для этого количество направляющих сократили до шести, а саму пусковую установку разместили на четырехосном шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной.

Как отмечает "Милитарный" со ссылкой на закупочную документацию, в 2024 году Министерство обороны России заказало 12 пусковых установок "Сарма" и столько же транспортно-заряжающих машин.

Согласно документам, стоимость одной реактивной установки составила 155 млн рублей (около 1,9 млн долларов), что оказалось несколько выше цены РСЗО "Торнадо-С", закупавшихся в тот же период. Транспортно-заряжающая машина для комплекса оценивалась еще в 64 млн рублей.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным аналитиков DeepState, российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области от российских сил и водрузили флаг Украины над одним из зданий города.

Накануне стало известно, что оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении. Россияне осуществили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового штурма, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

Больше новостей:

Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

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