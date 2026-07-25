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Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море - что известно

Юрий Берендий
25 июля 2026, 13:40обновлено 25 июля, 14:24
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Удары по удаленным целям были нанесены по предприятию в Кирове, НПЗ в Тюмени, логистическим объектам в России и кораблям РФ в акватории Каспийского моря.

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно
Корабли РФ в Каспии - Силы обороны нанесли новый удар на большое расстояние / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Поражено предприятие в Кирове в 1200 км от границы
  • Зафиксированы удары по НПЗ в Тюмени, складу ГСМ и логистическим объектам в РФ
  • В Каспийском море были поражены суда и военный корабль

Силы обороны Украины этой ночью нанесли серию дальнобойных ударов по объектам на территории России - один из них расположен на расстоянии более тысячи километров от государственной границы. Отдельно были поражены корабли РФ в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

видео дня

Глава государства подчеркнул, что Киев и в дальнейшем будет отвечать на российский террор ударами по производственной базе агрессора, и среди пораженных целей вновь оказалось предприятие, которое уже неоднократно подвергалось атакам.

"Украина продолжает применять дальнобойные удары в ответ на российские атаки. Этой ночью бойцы наших Сил обороны поразили в разных регионах России цели, которые работают на эту войну. Это снова предприятие в Кирове, откуда поставляются компоненты для средств, которыми Россия наносит свои удары по нашим людям, - расстояние от государственной границы Украины составляет около 1200 километров", - заявил Зеленский.

НПЗ, логистика и топливные склады

Перечень пораженных объектов этой ночью не ограничился одним предприятием. Силы обороны одновременно наносили удары по топливному, транспортному и логистическому секторам России.

"Также НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону", - уточнил президент.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Операция в акватории Каспийского моря

Особое внимание глава государства уделил дальнобойным операциям на воде, подчеркнув результативность ударов по вражескому флоту.

"У нас есть и очень хорошие результаты дальних ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль", - отметил Зеленский.

В конце обращения президент поблагодарил военных за проделанную работу.

"Спасибо за эти результаты! Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Подробности от СБУ

Служба безопасности Украины ночью на 25 июля нанесла сразу серию ударов по военным и логистическим объектам РФ - под атаку попали радиолокационная станция комплекса С-400, зенитные комплексы и корабли в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Выполняя задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским, СБУ продолжает системно снижать военный потенциал РФ и разрушать логистические цепочки врага. В Ростове-на-Дону дальнобойные дроны Службы нанесли удар по многофункциональной радиолокационной станции 92Н6Е "Grave Stone" вместе с её антенной башней - эти элементы входят в состав зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", из которого РФ обстреливает Украину.

Помимо РЛС, под ударом оказались и другие средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника. Уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс РЭБ "Поле-21", также поражены два склада с FPV-дронами.

Отдельным направлением атаки стала акватория Каспийского моря, где беспилотники СБУ поразили нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского". Под удар попали и два судна, находящихся под международными санкциями и использовавшихся для перевозки военных грузов между Ираном и РФ - грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey.

Также был поражён ракетный катер проекта 12418 "Молния".

Реакция на удары по украинским портам

В Службе безопасности объяснили логику продолжения ударов по логистике врага, подчеркнув прямую связь с действиями РФ против украинского судоходства.

"Нанося террористические удары по украинским портам на юге, РФ пытается заблокировать украинское судоходство. Эти действия врага будут получать законный ответ от СБУ в рамках неотъемлемого права Украины на самооборону. Российская война будет возвращаться в "родную гавань", и спецоперации Службы ускорят этот процесс", - заявили в СБУ.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика

Украина усилит удары по РФ - комментарий эксперта

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины Силы беспилотных систем расширят свою деятельность на всех уровнях, а украинские удары по России охватят новые направления. Об этом в интервью "Главреду" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам аналитика, блокировка Азовского моря и атаки на теневой танкерный флот страны-агрессора в Черном море - это лишь первый этап операций, которые ждут Россию в ближайшее время.

По мнению эксперта, география и характер ударов будут продолжать меняться, затрагивая ключевые источники дохода оккупанта. Коваленко подчеркивает:

"Список целей будет расширяться. Мы уже видели удары по НПЗ, они будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут удары по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам", - считает Коваленко.

Аналитик добавляет, что под ударами окажутся не только производственные мощности оккупанта, но и связанная с ним коммерческая инфраструктура.

"Кроме того, удары будут наноситься не только по Wildberries - пусть OZON тоже готовится. Военно-промышленный комплекс РФ, разумеется, будет под нашим прицелом", - подытоживает Коваленко.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские предприниматели массово жалуются на убытки в результате атак на логистические объекты. В ночь на 24 июля украинские военные атаковали склады Wildberries, в результате чего в Санкт-Петербурге возникли масштабные пожары.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о повреждениях и возгораниях в регионе после ночных ударов. Мониторинговые каналы сообщили о ударах по логистическим складам, подстанции "Южная" и району ТЭЦ "Луч".

Аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали давление на российскую противовоздушную оборону в результате атак по тылам. В отчете также отмечалось, что РФ начала оперативно усиливать ПВО в отдельных регионах. По данным источников, 24 июля начали строить дополнительные стационарные позиции для ЗРК "Панцирь-С1" в Московской области.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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