Пляжные, кухонные или банные: каким полотенцам нужна ежедневная стирка

Специалисты по уходу за бельем рассказали, от чего зависит частота стирки разных видов полотенец.

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Затхлый запах - главный сигнал для стирки полотенец / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как понять, что полотенце пора стирать

Как часто на самом деле нужно стирать полотенца

Почему не стоит применять кондиционер для полотенец

Кажется, что чистое полотенце не нуждается в стирке, если на нем нет видимых пятен. Но даже после нескольких использований в ткани могут накапливаться влага, бактерии и неприятные запахи. Эксперты объяснили, как часто на самом деле нужно стирать разные виды полотенец и какие признаки говорят о том, что откладывать стирку уже нельзя.

Как пишет The Spruce, универсального правила по стирке полотенец не существует - частота зависит от их назначения и условий использования.

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Исключением среди домашнего текстиля являются пляжные полотенца, которые стоит стирать каждый раз после использования.

"Пляжные полотенца необходимо стирать после каждого использования, потому что на них остаются песок, солнцезащитный крем, пот, хлор или морская соль. Даже если полотенце выглядит чистым, оно уже подверглось серьезному воздействию", - объясняет операционный менеджер компании Superior Cleaning Service Louisville Элизабет Шилдс.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Сколько раз можно использовать полотенце до стирки

После пляжных полотенец наибольшего внимания требуют кухонные, поскольку они постоянно контактируют с продуктами питания и рабочими поверхностями. Их рекомендуется менять ежедневно или хотя бы через день.

Банные полотенца можно стирать реже - после трех-пяти использований, при условии, что после каждого раза они полностью высыхают, что помогает предотвратить размножение бактерий и появление плесени. Полотенца для рук в ванной комнате желательно стирать каждые два-три дня, особенно если ими пользуются несколько человек, поскольку они обычно не успевают полностью просохнуть между использованиями.

Даже если на полотенце нет заметных загрязнений, существуют признаки, которые указывают на необходимость стирки.

"Затхлый запах - самый очевидный сигнал, что полотенце пора хорошо постирать. Кроме того, если оно слишком долго сохнет или остается влажным спустя несколько часов после использования, значит, с ним что-то не так", - объяснила Шилдс.

Правила сортировки и выбора воды

Правильная стирка позволяет не только сохранить чистоту, но и продлить срок службы полотенец. Прежде всего полотенца стоит сортировать по назначению - кухонные и банные лучше стирать отдельно, чтобы избежать переноса бактерий, а также разделять светлые и цветные изделия, чтобы сохранить яркость и белизну ткани.

Для большинства полотенец подходит теплая или горячая вода, однако кухонные лучше стирать именно в горячей - она эффективнее удаляет жир, остатки пищи и микроорганизмы. Если кухонные полотенца сильно загрязнены жиром, можно выбрать более мощное средство с обезжиривающим эффектом, а для устранения неприятных запахов добавить немного пищевой соды.

Почему стоит отказаться от кондиционера для белья

Эксперты никогда не используют кондиционер для белья при стирке полотенец, поскольку он постепенно оставляет на волокнах тонкую пленку, которая ухудшает впитывающую способность ткани.

"Вместо этого во время цикла полоскания добавьте примерно полстакана уксуса. Он помогает сделать полотенца мягкими и свежими, не оставляя налета", - посоветовала Шилдс.

После стирки полотенца стоит сушить в сушильной машине при средней или высокой температуре, однако важно не пересушивать их.

К слову, многие включают стиральную машину тогда, когда это удобно, не задумываясь о расходах. Однако время запуска и способ загрузки барабана могут заметно повлиять на потребление электроэнергии и воды. Какие часы считаются самыми выгодными для стирки и из-за какой неожиданной ошибки белье приходится стирать снова - читайте в материале: Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летом.

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