Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

Аналитик убежден, что санкции против импорта бензина в Россию могут заставить Путина сесть за стол переговоров.

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Дефицит бензина в России - у Трампа появился шанс положить конец войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы аналитика

Дефицит бензина впервые затронул рядовых россиян

Удары дронов обрушили нефтепереработку России

Индия стала центром дипломатического давления со стороны США

Усиление давления на российский топливный сектор может стать одним из ключевых инструментов, способных изменить динамику войны против Украины. По мнению американского аналитика, именно дефицит бензина внутри РФ способен создать для Кремля гораздо более серьёзные проблемы, чем многие предыдущие санкционные меры. Об этом сообщил старший научный сотрудник Атлантического совета и редактор независимого издания China-Russia Report Джозеф Вебстер в статье для The Hill.

"Введение санкций против импорта бензина из России может привести к миру в Украине - и в Иране", - отмечает он.

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Автор обращает внимание на то, что последние атаки украинских беспилотников создали новую ситуацию, которая открывает Вашингтону дополнительные возможности для воздействия на Москву. Именно сейчас, по его мнению, Белый дом может использовать экономические рычаги, чтобы заставить Кремль пересмотреть свою позицию.

"Президент Трамп должен разумно воспользоваться этой возможностью и добиться мира с помощью силы. Если Трамп сможет и в дальнейшем помогать Украине наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, одновременно лишая Москву как импорта бензина, так и источников доходов, он, возможно, сможет заставить Путина сесть за стол переговоров и обеспечить мир", - отметил Вебстер.

Особое внимание аналитик уделяет последствиям украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. По его словам, именно они стали причиной резкого ухудшения ситуации с обеспечением топливом в РФ.

"Украинские воздушные и морские дроны нанесли удары как минимум по 35 судам в течение 96 часов с 5 по 9 июля, вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, снизили загрузку нефтеперерабатывающих заводов до самого низкого уровня за последние 21 год и даже нанесли удар по нефтяному терминалу и военно-морской базе в Санкт-Петербурге", - подчеркнул он.

Вебстер также считает, что внутренняя реакция российского общества постепенно меняется. Если раньше последствия войны были менее ощутимы для жителей крупнейших городов, то теперь ситуация изменилась из-за проблем с топливом.

По словам автора, дефицит бензина вынудил Москву запретить экспорт отдельных видов топлива, а на автозаправках в разных регионах России начали формироваться многочасовые очереди. Кроме того, всё чаще поступают сообщения о конфликтах между водителями из-за нехватки топлива.

Описывая международный аспект проблемы, аналитик отмечает, что Кремль уже вынужден обращаться к иностранным партнерам, чтобы компенсировать нехватку бензина. В то же время именно это направление, по его убеждению, может стать новой точкой давления для США и их союзников.

"Администрация Трампа должна применять сочетание "кнута и пряника", чтобы сдержать продажу индийского бензина в Россию. Дипломатические меры - в частности, смягчение таможенных тарифов на индийский экспорт - могли бы убедить Нью-Дели прекратить поставки бензина в Россию. В отношении большинства других игроков могут оказаться необходимыми меры давления", - отметил Вебстер.

По его мнению, Вашингтон вместе с европейскими партнерами должен предупредить страны, которые будут помогать России с поставками топлива, о риске финансовых санкций. Особое внимание он советует уделить Индии, тогда как Беларусь уже увеличила экспорт бензина в РФ, а Китай остается одним из главных факторов неопределенности.

Отдельный раздел статьи посвящен украинским технологиям беспилотной войны. Автор убежден, что после завершения боевых действий производственный потенциал Украины может стать важным элементом международной безопасности.

"Если мир будет обеспечен, Украина сможет переориентировать своё огромное производство дронов и средств противодействия дронам на поддержку коалиции против Ирана. Победа в Украине и предоставление возможности экспортировать её беспилотники стали бы фактором сдерживания противников в других регионах", - подчеркнул Вебстер.

В заключение автор выражает убеждение, что нынешняя ситуация открывает для президента США уникальное политическое окно возможностей.

"У президента Трампа есть возможность быстро разрешить две войны и, возможно, предотвратить третью. Если ему удастся перекрыть России импорт бензина, а значит, усилить давление на российских потребителей, он, возможно, сможет привести Путина за стол переговоров", - резюмировал Вебстер.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Почему изменилась позиция Трампа в отношении России - комментарий эксперта

Одобрение Трампом ударов по нефтеперерабатывающим заводам и танкерному флоту России имеет вполне прагматическое объяснение - исчезновение российской нефти с мировых рынков полностью соответствует экономическим интересам самих США. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду".

Интересы Киева и Вашингтона в этом вопросе, по словам эксперта, полностью совпали: обе стороны заинтересованы в том, чтобы российской нефти на мировых рынках не было вообще. Для американских производителей комфортной остается цена нефти марки Brent на уровне 85 долларов за баррель, тогда как падение котировок до 70–73 долларов резко снижает рентабельность добычи. Чтобы компенсировать эту разницу, приходится наращивать объемы продаж, а это означает, что кто-то другой должен уйти с рынка.

По словам эксперта, последствия этого противостояния уже заметны на примере поставок топлива в Латинскую Америку.

"Например, Россия экспортировала много дизельного топлива в Бразилию, а теперь российский дизель в Латинской Америке заменит „прекрасный", как говорит Трамп, американский дизель", - рассказывает Загородний.

Последствия этой стратегии эксперт считает критическими для всей структуры российской экономики, которая десятилетиями держалась на уверенности в собственной незаменимости.

"Рынок перестроился. Это самое страшное для России, потому что она всегда говорила, что мир без российской нефти не выживет. Но оказалось, что мир прекрасно обходится без российской нефти, ведь нефти хоть залейся", - говорит эксперт.

К этому добавляется и изменение спроса со стороны других крупных игроков мирового рынка.

"Оказалось, что и Китаю столько нефти не нужно. Плюс "зеленый переход". Плюс американцы вошли в Европу со своей нефтью и газом. И все, выхода для России нет, она просто в тупике: без нефти она не может существовать как государство", - подытоживает Загородний.

Политика Трампа в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу законопроекта Грэма. Он настаивал, что Конгресс должен включить Иран в санкции в тексте документа. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между США и Ираном и сообщений Пентагона о гибели третьего американского военнослужащего.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителями США о возобновлении дипломатических контактов. Он обсуждал идеи о возобновлении дипломатических усилий для завершения войны. Разговор состоялся по телефону со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении отношений с Дональдом Трампом после личной встречи. Он сообщил, что во время беседы в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года произошёл перелом в отношениях с Трампом. Встреча длилась около 15–20 минут.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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