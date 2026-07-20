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Трамп хочет изменить законопроект Грэма об "адских" санкциях против РФ

Виталий Кирсанов
20 июля 2026, 09:51
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Американский лидер заявил, что Конгрессу следует дополнить документ санкциями против Тегерана.
Трамп хочет изменить законопроект Грэма об
Трамп хочет изменить законопроект Грэма об "адских" санкциях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

  • Заявление президента прозвучало на фоне обострения отношений между США и Ираном
  • У демократов возникли замечания к тексту документа

Президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о так называемых "адских" санкциях против России, включив в него также Иран.

Как сообщает The Hill, американский лидер заявил, что Конгрессу следует дополнить документ санкциями против Тегерана. По его словам, именно такой подход поддерживал автор инициативы - покойный сенатор Линдси Грэм.

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"Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, чего хотел Линдси, и это должно произойти", – написал Трамп на Truth Social.

Заявление президента прозвучало на фоне очередного обострения отношений между США и Ираном. В воскресенье Пентагон сообщил о гибели третьего американского военнослужащего в результате интенсивного обмена ударами с иранской стороной. После этого американские военные объявили о начале новой серии ударов по Ирану, которая продолжилась уже девятую ночь подряд.

Ранее сенатор-демократ Жанна Шахин и лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявляли, что законопроект Грэма, известный как Закон о санкциях против России 2025 года, станет достойным вкладом в сохранение памяти сенатора. По словам Тьюна, законодатели уже давно уделяли этому вопросу повышенное внимание.

Вместе с тем у демократов возникли замечания к тексту документа. В частности, их обеспокоило положение, предоставляющее президенту широкие полномочия по введению тарифов. Кроме того, обновленная редакция законопроекта предусматривает законодательное закрепление санкций, ранее введенных указами главы государства, что существенно усложнит их возможную отмену будущими президентами.

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
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Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

По данным Axios, в Сенате США набирает поддержку законопроект с жесткими санкциями против РФ.

Инициатива уже получила 61 соавтора - этого достаточно для ее принятия в Сенате. Документ предусматривает 100%-ные вторичные пошлины для стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

Главное препятствие сейчас - вынесение законопроекта на рассмотрение. После Сената его еще должна одобрить Палата представителей.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

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Об источнике: The Hill

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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