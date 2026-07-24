Зеленский заявил о переломе в отношениях с Трампом: детали встречи в базилике Святого Петра

Украинский президент заявил, что 15-20 минут разговора в Ватикане изменили его отношения с американским лидером.

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Встреча с Трампом в Ватикане изменила отношения за 15 минут, заявил Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП

Ключевые тезисы:

Перелом в отношениях с Трампом произошел в Ватикане

Встреча длилась 15-20 минут без посторонних

Зеленский не раскрыл содержание разговора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года. Об этом украинский президент рассказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице Трампа Лоре Лумер, часть которого президент США опубликовал в соцсети Truth Social.

Журналистка напомнила Зеленскому о конфликте в Овальном кабинете в 2025 году, когда Джей Ди Вэнс предложил дать шанс дипломатии Трампа для урегулирования войны, а украинский президент в ответ развернуто объяснил, почему дипломатия с Россией не работает с 2014 года.

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После этого Лумер поинтересовалась, что изменилось с тех пор, ведь сейчас отношения между двумя президентами выглядят значительно улучшившимися.

В ответ Зеленский назвал встречу с Трампом в базилике Святого Петра исторической,

"Совершенно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения", - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих. Он дал понять, что именно приватный формат разговора позволил снять напряжение, накопившееся после публичного конфликта в Вашингтоне.

При этом президент отказался вдаваться в детали содержания диалога, ограничившись общей оценкой его значения для дальнейшего взаимодействия.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - резюмировал Зеленский.

Из критика - в сторонницы: как Лумер изменила отношение к Украине

Как пишет Financial Times, Лора Лумер превратилась из критика Киева в одну из самых заметных сторонниц Украины в движении MAGA.

Лумер, которая является одна из любимых инфлюенсеров президента США Дональда Трампа, до недавнего времени убеждала миллионы своих подписчиков в том, что Украина коррумпирована и не заслуживает поддержки США. Однако она отказалась от этих выгодных Кремлю нарративов и начала публично восхвалять стойкость Украины в противостоянии российской агрессии, приехав в этом месяце в Киев в знак солидарности.

Сама блогерша не стала оправдываться за прежние высказывания, а вместо этого признала собственную ошибку.

"Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском, и я не удаляю свои публикации, потому что поняла - я ошибалась", - написала Лумер в соцсети X из Киева.

Как отмечает FT, поскольку президент США до сих пор прислушивается к советам Лумер по вопросам политики и кадровых назначений, ее публичная поддержка Украины поднимает вопрос о возможном влиянии на настроения всего ультраправого движения.

Мало кто из активистов без государственной должности имеет такой доступ к Трампу, как Лумер, что, вероятно, и помогло ей наладить контакт с высокопоставленными лицами в Киеве, включая самого Зеленского.

Что именно побудило Лумер изменить свою позицию, достоверно неизвестно.

"Тем, кто спрашивает, - нет, правительство Украины не оплачивало мою поездку в Украину", - написала она в X.

Лора Лумер и владимир Зеленский / Фото: x.com/LauraLoomer

Визит Зеленского в США

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

Президент подчеркнул, что окончательная дата трехсторонней встречи еще согласовывается, но Украина заинтересована провести ее как можно скорее. В то же время он отметил, что сейчас американские партнеры также сосредоточены на ситуации вокруг Ирана.

24 июля Суспільне со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что Зеленский встретится с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Визит Зеленского в США намечен на 28 июля.

В рамках поездки президент также посетит похороны сенатора Линдси Грэма.

Ранее Трамп выразил надежду, война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме.

Украина потеряла ключевой канал связи с Трампом - Bloomberg

Как пишет Bloomberg, неожиданная смерть американского сенатора Линдси Грэма лишила Украину одного из самых эффективных каналов связи с Белым домом.

Журналисты отмечают, что покойный конгрессмен обладал уникальным набором навыков, ведь он поддерживал тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, умел работать с сенаторами-демократами и имел прочные связи с иностранными лидерами.

Глава исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко заявил, что Грэм играл важную роль в качестве одного из украинских лоббистов в окружении Трампа, даже если ему не всегда удавалось добиться успеха.

"Трамп не всегда прислушивался к Грэму, поскольку тот не обладал таким влиянием, как, например, посланник Уиткофф. Теперь перед нами стоит вопрос: есть ли другие игроки, подобные Грэму, с влиятельными позициями в Сенате и доступом к Трампу?", - сказал он.

Как сообщил один европейский дипломат, европейские страны рассматривали Грэма как ключевого влиятельного деятеля Белого дома, способного не только поддержать Украину, но и наказать Россию.

"Нам понадобятся и другие сенаторы, которые смогут занять его место в вопросе Украины", - заявил член Палаты представителей Дон Бэкон, республиканец из Небраски и ярый сторонник Украины.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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