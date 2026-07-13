Смерть Линдси Грэма: Украина потеряла ключевой канал связи с Трампом - Bloomberg

После кончины сенатора Грэма союзникам придется искать новых сторонников.

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Линдси Грэм был ярым сторонником Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Смерть Линдси Грэма лишила Киев важного лоббиста в США

Союзникам США придется искать новых защитников их интересов

В Сенате призвали принять санкции против РФ в память о нем

Неожиданная смерть американского сенатора Линдси Грэма лишает Украину одного из самых эффективных каналов связи с Белым домом. Как пишет Bloomberg, покойный конгрессмен обладал уникальным набором навыков, ведь он поддерживал тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, умел работать с сенаторами-демократами и имел прочные связи с иностранными лидерами.

Издание напоминает, что в последние три дня перед смертью сенатор от Южной Каролины встретился с президентом Владимиром Зеленским, прогулялся по заводу по производству беспилотников в Украине и заключил соглашение с сенаторами о продвижении законопроекта о санкциях против России.

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Это был десятый визит Грэиа в Украину с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, и большую часть второго срока Дональда Трампа он пытался сохранить поддержку США Украине, несмотря на напряженные отношения Трампа и Зеленского. Bloomberg отмечает, что сенатор Грэм стал "важным активом" для украинского лидера.

"Теперь Украине и другим союзникам США придётся искать других сторонников, что будет непросто. Грэм отточил уникальный набор навыков, сочетая тесные связи с Трампом, умение работать с демократами в Сенате и глубокие связи с зарубежными лидерами", - подчеркивают журналисты.

Глава исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко заявил, что Грэм играл важную роль в качестве одного из украинских лоббистов в окружении Трампа, даже если ему не всегда удавалось добиться успеха.

"Трамп не всегда прислушивался к Грэму, поскольку тот не обладал таким влиянием, как, например, посланник Уиткофф. Теперь перед нами стоит вопрос: есть ли другие игроки, подобные Грэму, с влиятельными позициями в Сенате и доступом к Трампу?", - сказал он.

Как сообщил один европейский дипломат, европейские страны рассматривали Грэма как ключевого влиятельного деятеля Белого дома, способного не только поддержать Украину, но и наказать Россию. По словам человека, знакомого с мнением европейских лидеров, он также считался одним из немногих высокопоставленных республиканцев, проявлявших активный и информированный интерес к внешней политике.

"Нам понадобятся и другие сенаторы, которые смогут занять его место в вопросе Украины", - заявил член Палаты представителей Дон Бэкон, республиканец из Небраски и ярый сторонник Украины.

Сенатор Тим Скотт - республиканец из Южной Каролины - вспомнил об уникальном стиле ведения переговоров Грэмом.

"Вот что нам нужно помнить о Линдси и Украине: он хотел спасти как можно больше жизней украинцев, потому что знал то, что знаем мы все: Россия была агрессором, что Россия через Путина пыталась устроить геноцид в Украине. И Линдси Грэм хотел встать на защиту и сказать: „Ад, нет, не при мне". И он призвал президента Трампа быть максимально вовлеченным в ситуацию", - сказал Скотт в программе Fox News Sunday.

В пятницу группа сенаторов от обеих партий, включая Грэма, объявила, что Трамп согласился продвинуть новый законопроект о санкциях против России. Они не уточнили детали изменений в давно застопорившемся законопроекте, но заявили, что ожидают его скорого принятия. После смерти Грэма несколько сенаторов-демократов призвали к скорейшему принятию законопроекта о санкциях против России. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, подчеркнул, что это будет "достойной данью памяти".

"Я навсегда запомню наш последний продолжительный разговор в эти выходные, когда он ликовал по поводу достижения соглашения по нашему законопроекту о санкциях против России и сказал: „Это чертовски важное событие - мы все молодцы"", - рассказал Блюменталь.

Умер Линдси Грэм - что известно

Как писал Главред, 11 июля в США скончался известный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. О смерти одного из самых влиятельных представителей Республиканской партии сообщили 12 июля на его официальной странице в социальной сети X.

NBC News со ссылкой на полученную запись полицейского сканера сообщает, что служба экстренной помощи получила вызов об остановке сердца у дома Грэма на Капитолийском холме в субботу вечером.

Также известно, что парамедики несли человека на носилках из дома Грэма в машину скорой помощи.

Линдси Грэм был одним из наиболее влиятельных представителей Республиканской партии в сфере обороны и международной политики.

Сенатор неоднократно выступал за сохранение активной роли США в международной политике и поддерживал союзников Вашингтона, включая Украину.

Всего за несколько дней до смерти сенатор посетил Киев, где встретился с украинскими журналистами и сделал ряд громких заявлений.

По его словам, президент США Дональд Трамп стал значительно более благосклонно относиться к Украине после того, как увидел успехи украинской армии на поле боя.

Тогда он выразил уверенность, что ближайшие месяцы могут стать решающими для завершения войны.

"Мы переживаем здесь уникальный момент. В ближайшие месяцы, если мы всё сделаем правильно - повысим боевую эффективность Украины, убедим людей помогать нам в борьбе с Путиным, а не поддерживать его, - мы сможем положить конец этой войне", - сказал Грэм.

Невзоров усомнился в версии естественной смерти Грэма

Публицист Александр Невзоров заявил, что "поверить в естественную смерть сенатора Линдси Грэма будет очень сложно". По его словам, кончина сенатора произошла на фоне обострения его давнего противостояния с Кремлём.

"Русский режим долго и подробно описывал свою ненависть к сенатору. Кремль справедливо полагал, что именно Грэм способен "переключать" Трампа в режим реального понимания "русской подлости" и опасности "России для всей земной цивилизации". Смерть Грэма архиудивительным образом пришлась на дни решающей битвы за "сердце и душу" Трампа. Это не конспирология. Возможно, всё и "не так". Но, как правило, у смерти и у России "отпечатки пальцев" удивительным образом совпадают", - написал Невзоров.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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