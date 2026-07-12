Как выгнать кротов с участка раз и навсегда: способ, о котором знают далеко не все

Изгнать кротов с участка можно без использования агрессивных средств и без ущерба для природы.

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Как избавиться от кротов на участке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как гуманно отпугнуть кротов с участка

Какой запах не любят кроты

Кроты могут доставлять немало хлопот владельцам садов и дачных участков. Хотя они не поедают растения и не грызут корни, их ходы нарушают структуру почвы, а многочисленные холмики портят вид газона или клумбы.

Главред расскажет, как избавиться от кротов без вреда для самих животных и окружающей среды.

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Как отпугнуть кротов с участка гуманным методом

Кроты играют важную роль в природе - уничтожают насекомых и личинок, которые вредят урожаю. Поэтому главная задача хозяев - не уничтожить этих животных, а отпугнуть их с участка, пишет Super Express.

Одним из простых и доступных способов является использование чеснока. Его резкий запах неприятен для кротов. Чтобы приготовить средство, достаточно прокипятить несколько зубчиков в воде и залить полученный отвар в кротовые ходы. Такой метод не вредит растениям и может стать эффективным решением для небольших участков.

Еще один интересный способ - использование обычной алюминиевой фольги. Ее нужно разорвать на кусочки, скомкать в плотные шарики и положить в кротовые холмики. Считается, что фольга создает легкие вибрации в почве, которые кроты воспринимают как сигнал опасности. В результате они покидают территорию и перебираются в другое место.

Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как отпугнуть кротов с участка:

@landshaft_cv ? Самые эффективные способы избавиться от кротов на участке Кроты способны испортить даже самый идеальный газон, но существуют действительно действенные способы, которые помогут контролировать их появление: ▪️ Отпугивание с помощью резких запахов. Используют как природные средства - нарциссы, бархатцы, календулы, хризантемы, - так и специальные химические смеси на основе карбида кальция, креозота или керосина. Этот метод не уничтожает животных, а заставляет их покинуть территорию. Однако эффект, как правило, временный, поэтому его часто сочетают с другими способами. ▪️ Установка защитной сетки от кротов. Сетку устанавливают горизонтально под слоем почвы или газоном - это не дает кротам подняться на поверхность. А чтобы предотвратить проникновение с соседних участков, сетку можно разместить вертикально по периметру сада. ▪️ Ультразвуковые отпугиватели. Кроты чувствительны к вибрациям и высокочастотным звукам, однако эффективность таких устройств не всегда стабильна. В одних случаях они помогают, а в других - результата почти нет. А у вас на участке бывали "подземные гости"? Какие методы оказались самыми эффективными именно у вас? Пишите в комментариях? #ландшафт #ландшафтныйдизайн #уходзаучастком #садоводство #Черновцы ♬ Married Life - Gina Luciani

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