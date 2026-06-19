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Кроты сбегут мгновенно: какие природные ароматы навсегда выгонят их из участка

Инна Ковенько
19 июня 2026, 16:55
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Кроты не наносят растениям прямого вреда, но их ходы оставляют следы на поверхности земли, что становится проблемой для владельцев участков.
Кроты сбегут мгновенно: какие природные ароматы навсегда выгонят их из участка
Как отпугнуть кротов с участка — какие запахи не любят кроты / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как отпугнуть кротов с участка
  • Какой запах не любят кроты
  • Какие растения отпугивают кротов

Кротовые ходы способны превратить ухоженный газон или клумбу в неровную поверхность с многочисленными бугорками. Подземные ходы кротов портят вид участка, а иногда и затрудняют уход за растениями.

Главред расскажет, как отпугнуть кротов без использования агрессивных средств.

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Как отпугнуть кротов с участка

Одним из самых известных народных методов является использование нафталина, пишет Wprost. Его резкий запах дезориентирует кротов и заставляет их покидать место. Дачники советуют засыпать шарики или кусочки нафталина в свежие кротовые норы или входы в туннели. Поскольку обоняние у кротов очень развито, запах становится для них раздражителем. Вместе с кротами могут исчезать и полевки, которые также ориентируются по запахам под землей.

Однако эффект от нафталина недолговечен. Запах постепенно выветривается, а после дождей он ослабевает ещё быстрее. Через несколько недель кроты могут вернуться, и процедуру придется повторять. Кроме того, нафталин вреден для людей, домашних животных и почвенных организмов. Не рекомендуем использовать его возле огородов, колодцев или мест, где часто бывают кошки и собаки.

Как гуманно прогнать кротов с участка
Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Альтернативные методы

Садоводы всё чаще отказываются от нафталина в пользу более безопасных и эффективных решений. Среди них:

Бархатцы

Эти цветы обладают ароматом, который для людей не слишком резкий, но кротов он отпугивает. Посадка бархатцев вдоль грядок и клумб может существенно уменьшить количество этих животных.

Бузина

Её запах также действует как природный отпугиватель. Ветки бузины можно раскладывать возле кротовых нор или использовать настои для обработки участка.

Вибрационные устройства

Специальные приборы создают колебания в почве, которые раздражают кротов и заставляют их покидать территорию.

Защитные сетки

Для клумб и грядок можно использовать специальные сетки против кротов. Они не дают животным пробираться к корням растений и сохраняют декоративный вид участка.

Важный нюанс

Несмотря на то, что кротовые ходы портят вид газона или клумбы, сами кроты не являются вредителями. Они не повреждают корни растений, а наоборот — уничтожают личинок и проволочников, которые могут нанести вред урожаю. Поэтому важно не уничтожать их, а лишь контролировать их присутствие на территории.

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Об источнике: Wprost

Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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