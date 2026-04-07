Обычный продукт с кухни сделает газон идеальным: раскрыт простой трюк

Недорогой и простой метод может помочь восстановить ослабленный газон и сделать его более плотным и ярким.

Как сделать газон идеальным

Привести траву в порядок к лету бывает непросто

Доступный способ — использовать обычный сахар

Многие владельцы садовых участков мечтают о густом, ровном и насыщенно-зелёном газоне без проплешин и сорняков.

Однако привести траву в порядок к лету бывает непросто: уход требует либо больших усилий, либо затрат на удобрения и специальные средства, пишет Express.

На этом фоне садоводы всё чаще советуют необычный, но доступный способ — использовать обычный сахар. По их словам, это недорогой и простой метод, который может помочь восстановить ослабленный газон и сделать его более плотным и ярким.

Считается, что сахар способствует разложению слоя отмершей травы (так называемого войлока), который мешает росту новой зелени. Кроме того, он может улучшать состояние почвы и создавать менее благоприятные условия для сорняков, позволяя газонной траве активнее разрастаться.

Однако специалисты подчёркивают: применять такой метод нужно умеренно — примерно раз в месяц. Избыточное использование может привести к нежелательным последствиям, например, развитию грибков, особенно если участок плохо освещается солнцем.

Обычно рекомендуют использовать обычный белый сахар, распределяя его в умеренном количестве по поверхности газона. Такой подход может стимулировать рост корневой системы и улучшить внешний вид травы, но требует аккуратности и контроля состояния почвы.

Многие считают, что получить красивый газон несложно: достаточно посеять траву или уложить рулонное покрытие. Однако на практике всё гораздо сложнее.

Без регулярного ухода, правильного подбора травы, своевременного полива и стрижки газон быстро теряет привлекательный внешний вид.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

