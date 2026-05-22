Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Анна Ярославская
22 мая 2026, 08:49
Продажа Украине систем HAWK поможет эффективно перехватывать вражеские ракеты и дроны.
ЗРК HAWK
Оборудование для ЗРК HAWK усилит защиту Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Главное:

  • Вашингтон утвердил пакет помощи для ЗРК HAWK на 108,1 млн долларов
  • Главным подрядчиком поставок станет фирма Sierra Nevada Corporation
  • Поставка повысит возможности ВСУ по защите неба от ракетных ударов

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.

Как говорится на сайте американского Госдепа, Кабмин Украины запросил:

  • закупку сборных мачтовых прицепов;
  • капитальный ремонт и техническое обслуживание;
  • запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и возврату;
  • инженерно-техническую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков;
  • и другие связанные элементы логистической и программной поддержки ЗРК FrankenSAM HAWK.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - отметили в Госдепе.

Также в ведомстве добавили, что продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, отметив, что украинская сторона "без проблем интегрирует эти товары и услуги у свои вооруженные силы".

Что известно о MIM-23 Hawk

Отметим, что MIM-23 Hawk — это американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, созданный для борьбы с воздушными целями. Он стал более компактной и мобильной альтернативой системе Nike Hercules, а его эффективность повысили современные радары и система наведения ракет.

Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies.

MIM-23 Hawk
MIM-23 Hawk / Фото: Википедия

Изначально Hawk разрабатывался только для уничтожения самолетов, но впоследствии его модернизировали и для перехвата ракет и дронов.

Хотя MIM-23 Hawk принадлежит к прошлому поколению ЗРК, в свое время он был основным зенитным комплексом США и стран НАТО на протяжении почти всей Холодной войны.

Тогда система имела немалый тираж и находилась на вооружении 10 стран. В 1990-х годах США вывели его из эксплуатации, однако Hawk остается на вооружении еще в двух десятках стран.

Технические характеристики MIM-23 Hawk:

  • дальность обнаружения целей — до 100 км;
  • дальность поражения целей — до 50 км;
  • максимальная высота цели — до 20 км;
  • вес — 590 кг;
  • длина — 5,08 м;
  • боеголовка — 54 кг.

Как ВСУ могут использовать Hawk

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что Hawk может использоваться в качестве армейской и объектовой ПВО.

"Прекрасный комплекс, особенно новые ракеты третьего поколения. Сам по себе комплекс очень мобильный. Буксируемые механизмы, пусковые установки по три ракеты. Ракета замечательная, особенно последней модификации", — объяснял он.

По словам эксперта, коэффициент перехвата составляет около 75-80%. Кроме этого, она выполняет определенную задачу на дальностях 40 км — это ракета средней дальности.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, Государственный департамент США одобрил продажу Украине комплектов управляемых авиабомб Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 млн долларов. Украина обратилась с запросом на приобретение 1 200 комплектов хвостовых частей для JDAM типа KMU-572 и 332 комплектов типа KMU-556.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Тем временем Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

Великобритания объявила о крупнейшей в истории передаче беспилотников Украине — 120 тысяч дронов различных типов, поставки которых уже начались. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что Лондон не будет сокращать поддержку Киева, несмотря на изменение глобального информационного фокуса.

Напомним, что Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Об источнике: Государственный департамент США

Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.

Что помогло ВСУ значительно продвинуться на фронте: Пентагон назвал решающий фактор

Суверенитет Беларуси пошатнулся: в ISW сказали, как Путин давит на Лукашенко

В РФ прогремели десятки взрывов: оккупанты срочно перекрывали трассу на Москву

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

