Сотни ракет и "умное" оружие: Украина и ФРГ заключили "мегасоглашение", детали

Украина и Германия расширяют сотрудничество в сфере обороны и согласовывают новый пакет помощи в области ПВО, дронов и дальнобойного оружия.

Германия одобряет финансирование сотен ракет Patriot и поставку систем IRIS-T

Кратко:

Украина и Германия подписали оборонные соглашения

Пакет ~4 млрд евро: ПВО, дроны, дальнобойные возможности

Patriot, IRIS-T, совместное производство дронов

Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов. Об этом на брифинге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что согласован новый пакет помощи, который охватывает ПВО, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия является лидером в Европе по объемам поддержки Украины в сфере обороны.

"У нас есть 10 документов, которые уже подписаны. В частности, о ПВО, которая является одной из самых насущных для нас. Речь идет о ракетах для ПВО, в частности, ракетах PAC-2 и пусковых установках для систем IRIS-T. Мы благодарны за них. Отдельно благодарим за эту помощь", — подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества по поставкам ракет для систем Patriot и IRIS-T и развития европейского оборонного производства для обеспечения ключевых потребностей безопасности.

Впоследствии министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram сообщил о переговорах с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, стороны согласовали оборонный пакет общей стоимостью около 4 млрд евро, который охватывает укрепление ПВО, развитие дальнобойных возможностей и совместное производство дронов.

Федоров уточнил, что во время визита в Берлин было подписано три ключевых соглашения.

Первое — укрепление ПВО

"Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО", — подчеркнул Федоров.

Вторая — дальнобойные возможности

"Договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения", — отметил Федоров.

Третья — производство дронов

"В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство дронов mid-strike с использованием ИИ (искусственного интеллекта). На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны", — добавил Федоров.

Министр также поблагодарил немецкую сторону за поддержку и подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет обороноспособность Украины и безопасность всей Европы.

Военная помощь Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, что Вашингтон может направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Читайте также:

О личности: Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

