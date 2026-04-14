Сотни ракет и "умное" оружие: Украина и ФРГ заключили "мегасоглашение", детали

Руслан Иваненко
14 апреля 2026, 17:16обновлено 14 апреля, 18:21
Украина и Германия расширяют сотрудничество в сфере обороны и согласовывают новый пакет помощи в области ПВО, дронов и дальнобойного оружия.
  • Украина и Германия подписали оборонные соглашения
  • Пакет ~4 млрд евро: ПВО, дроны, дальнобойные возможности
  • Patriot, IRIS-T, совместное производство дронов

Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов. Об этом на брифинге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что согласован новый пакет помощи, который охватывает ПВО, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия является лидером в Европе по объемам поддержки Украины в сфере обороны.

"У нас есть 10 документов, которые уже подписаны. В частности, о ПВО, которая является одной из самых насущных для нас. Речь идет о ракетах для ПВО, в частности, ракетах PAC-2 и пусковых установках для систем IRIS-T. Мы благодарны за них. Отдельно благодарим за эту помощь", — подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества по поставкам ракет для систем Patriot и IRIS-T и развития европейского оборонного производства для обеспечения ключевых потребностей безопасности.

Впоследствии министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram сообщил о переговорах с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, стороны согласовали оборонный пакет общей стоимостью около 4 млрд евро, который охватывает укрепление ПВО, развитие дальнобойных возможностей и совместное производство дронов.

Федоров уточнил, что во время визита в Берлин было подписано три ключевых соглашения.

Первое — укрепление ПВО

"Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО", — подчеркнул Федоров.

Вторая — дальнобойные возможности

"Договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения", — отметил Федоров.

Третья — производство дронов

"В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство дронов mid-strike с использованием ИИ (искусственного интеллекта). На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны", — добавил Федоров.

Министр также поблагодарил немецкую сторону за поддержку и подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет обороноспособность Украины и безопасность всей Европы.

Как сообщал Главред, Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, что Вашингтон может направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

О личности: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

