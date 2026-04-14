"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

Ангелина Подвысоцкая
14 апреля 2026, 16:42
Российские оккупанты пытаются штурмовать приграничные районы Сумской области и передвигаются по трубам.
Армия РФ, ВСУ
Россия наступает в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Что известно:

  • Оккупанты штурмуют приграничные районы Сумщины
  • Силы обороны отошли с позиций в районе Миропольского
  • Россияне пытаются продвигаться по газопроводу

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Сумской области. Вражеские войска продвигаются по газопроводу. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что эти штурмовые действия в приграничной зоне не следует считать наступлением на Сумы.

"Пример одного из штурмов — 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ, — шли по газопроводу. Вся группа оккупантов была уничтожена", — отметил он.

Бои в приграничной зоне Сумской области

Пресс-секретарь Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне возобновили наступательные действия в приграничных районах Сумской области. Речь идет о штурмах в районе Миропольского. Также враг пытается приблизиться к селу Новодмитровка, но там успеха не имеет, пишет Укринформ.

"Что касается Миропольского — да, есть продвижение", — отметил Трегубов.

Он добавил, что боевые действия продолжаются также в районе Марьинского, но там участок остается "серой зоной".

Куда РФ перебрасывает войска — анализ эксперта

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российское командование перебрасывает дополнительные подразделения на южные участки фронта, причем речь идет именно о силах для наступления.

По его словам, часть подразделений проходит доукомплектование техникой и личным составом. В частности, 120-ю дивизию морской пехоты передали в состав 29-й армии — она может получить до 50 танков, 4,5 тысячи военных и около 150 бронемашин.

Основная задача — сдержать контратаки ВСУ, перехватить инициативу и продвинуться в направлении Днепропетровской области. Также РФ усиливает группировку на Гуляйпольском направлении, куда переброшены подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота для развития наступления в сторону Запорожской области.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире Киев24 сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Кроме того, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, что аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

