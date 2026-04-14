Карта Deep State обновлена: россияне продвинулись сразу в трёх местах

У армии РФ есть успехи вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки.

РФ продвигается на Сумском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Армия РФ продвинулась на Сумщине

В DeepState опубликовали новые карты

Зафиксировано продвижение возле трёх населённых пунктов

Российские оккупационные войска продвинулись возле трех населенных пунктов в Сумской области. Об этом аналитический проект DeepState сообщил вечером 13 апреля.

В частности, россияне продвинулись вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Миропольского (Сумский район), Марьиного (Сумский район) и Новодмитровки (Сумский район)", - говорится в сообщении.

Миропольское на карте / DeepState

Марьино на карте / DeepState

Новодмитровка на карте / DeepState

Как писал Главред, украинские военные отступили в районе Миропольской и Краснопольской общин Сумской области. Это подтвердили 13 апреля в 14-м армейском корпусе.

Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

Военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что несмотря на значительные потери, российские войска не снижают интенсивность действий на фронте и продолжают готовиться к новым наступательным операциям. После кратковременного спада активности противник вновь проводит перегруппировку и накапливает силы для продолжения весенне-летней кампании.

Директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что российские оккупационные войска пытаются обойти украинские силы на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

