Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

Руслан Иваненко
13 апреля 2026, 19:46
Противник пытается использовать имеющиеся ресурсы для продолжения наступательной кампании.
Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы
Украинские военные отражают атаки и удерживают оборонительные позиции вдоль линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Кратко:

  • РФ готовит новую фазу весенне-летнего наступления
  • Самые жаркие бои: Покровск и Константиновка
  • Зафиксировано 10 721 нарушение перемирия

Несмотря на значительные потери, российские войска не снижают интенсивность действий на фронте и продолжают готовиться к новым наступательным операциям. После кратковременного спада активности противник вновь проводит перегруппировку и накапливает силы для продолжения весенне-летней кампании. Об этом в эфире "24 Канала" сообщил военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, признаки подготовки к дальнейшим штурмовым действиям фиксируются вдоль всей линии фронта. В то же время говорить о потере наступательного потенциала российской армии пока преждевременно.

Самые горячие направления фронта

Тимочко отмечает, что наибольшая боевая активность сохраняется на тех же участках, которые длительное время остаются ключевыми: Покровское направление и район Константиновки.

Далее по интенсивности боев следует Гуляйпольское направление. Также фиксировались попытки активизации на северо-северном отрезке, в частности в Сумской области, однако там речь шла лишь об отдельных боевых столкновениях.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Отдельно он напомнил, что во время так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекратились. За этот период российская армия продолжала перегруппировку, подтягивала технику и пополняла личный состав. В целом, по его словам, после объявления прекращения огня зафиксировано 10 721 нарушение и 119 штурмовых атак.

Перегруппировка и подготовка новых атак

Эксперт подчеркнул, что характер боевых действий существенно не изменился — уменьшилось лишь количество атак, но не их интенсивность и общее давление на фронте.

"По всей линии фронта сейчас наблюдается перегруппировка и подготовка сил противника для того, чтобы все же продолжить эту весенне-летнюю кампанию", — подчеркнул Тимочко.

Он также напомнил, что попытки прорыва украинской обороны в начале марта уже закончились для российских войск неудачей, однако противник продолжает использовать имеющиеся ресурсы для новых атак.

"Если хотя бы еще несколько таких попыток активизации окажутся провальными, с огромными потерями, тогда действительно можно будет говорить о том, что российская армия начинает терять свой наступательный потенциал", — сказал он.

В настоящее время, по оценке Тимочко, российская армия не имеет решающего преимущества, однако продолжает оказывать давление по всей линии фронта, что вынуждает украинские силы обороны удерживать позиции в сложных условиях.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире Киев24 сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Кроме того, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, что аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

