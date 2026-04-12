Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

Оккупанты массово перебрасывают военную технику через Мариуполь, не скрывая этих перемещений от наблюдателей.

Россияне перебрасывают технику с Бердянского направления на север Донецкой области

Кратко:

РФ перебрасывает технику из Бердянска на север Донецкой области

Перевозки осуществляются открыто через Мариуполь

Возле Азовстали установили новые блокпосты

Российские оккупационные войска активизировали переброску техники из района Бердянска в направлении севера Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, перемещение техники происходит открыто, без маскировки. Для этого оккупанты активно используют Мариуполь как логистический узел для усиления своих подразделений на севере региона.

"Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь", — отметил глава Центра.

Также зафиксировано усиление контроля в городе. В частности, вблизи завода "Азовсталь" на мосту установлены два новых мобильных блокпоста.

Как пояснил Андрющенко, это "обычная мера перед прохождением военных колонн". В настоящее время продолжается мониторинг дальнейших перемещений российских сил.

Как сообщал Главред, несмотря на официальные заявления о пасхальном прекращении огня, армия РФ цинично нарушила перемирие. Зафиксированы сотни атак по всей линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00 11 апреля.

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление – расстреляли украинских военнопленных. О трагическом инциденте в ночь на воскресенье, 12 апреля, сообщил аналитический проект DeepState.

Также российские оккупационные войска активизируются на Купянском направлении, сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

О личности: Петр Андрющенко Петр Андрющенко — советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

