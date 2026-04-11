РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали 'горячее' направление

Враг пытается давить с нескольких сторон и создать предпосылки для продвижения, однако без существенных результатов.

ВСУ отражают атаки РФ

Войска РФ активизируются на Купянском направлении

Враг пытается давить с нескольких сторон

Российские оккупационные войска активизируются на Купянском направлении, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам украинского офицера, враг пытается давить с нескольких сторон и создать предпосылки для продвижения, однако без существенных результатов.

При этом подчеркивается, что россияне пытаются наступать на Купянск и Купянск-Узловой.

"Активизация там достаточно заметна, и эту активизацию приходится сдерживать. Сам город находится под украинским контролем, но окрестности и населенные пункты вокруг Купянска - под активным давлением россиян", - уточнил спикер.

Параллельно озвучиваются намерения по созданию так называемых "буферных зон", в частности - в направлении Винницкой области, однако пока это больше заявления, чем реальные возможности, резюмировал Трегубов.

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

Заместитель главы офиса президента Павел Палиса сказал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

В отчете Института изучения войны говорилось о том, что войска страны-агрессора России не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины. Оккупанты смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

