Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

Вы узнаете:
- Почему дорогой тариф не всегда гарантирует быстрый интернет
- Какая скрытая настройка может снижать скорость iPhone
- Почему смартфон иногда выбирает более медленный Wi-Fi
Многие владельцы iPhone жалуются на медленный интернет и винят в этом мобильного оператора или тариф. Однако причина может скрываться в настройках подключения, о которых большинство пользователей даже не подозревает.
Оказывается, проблема нередко связана не с самим смартфоном, а с тем, как устройство подключается к домашнему Wi-Fi. Телефон может автоматически выбирать не самый быстрый вариант сети, из-за чего скорость интернета заметно снижается. Об этом пишет SlashGear.
Почему iPhone может работать медленнее, чем должен
Большинство современных роутеров используют сразу два диапазона Wi-Fi - 2,4 ГГц и 5 ГГц. Первый отличается более широким радиусом действия и сильным сигналом, а второй обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных.
Проблема заключается в том, что iPhone чаще ориентируется на силу сигнала, а не на максимальную скорость. Из-за этого телефон может подключиться к сети 2,4 ГГц и продолжать использовать ее, даже если доступен более быстрый вариант.
Хотя диапазон 2,4 ГГц обеспечивает стабильное покрытие, его скорость обычно ограничивается примерно 100–150 Мбит/с, что уже считается не самым лучшим показателем для современных условий.
Как повысить скорость Wi-Fi на iPhone
Специалисты рекомендуют открыть настройки роутера и разделить оба диапазона на отдельные сети. После этого можно дать им разные названия и вручную подключить iPhone к сети 5 ГГц.
Так смартфон будет понимать, какую сеть необходимо использовать для более высокой скорости передачи данных.
При этом стоит учитывать, что диапазон 5 ГГц имеет меньший радиус действия и лучше работает рядом с роутером.
Скрытая настройка, которая помогает мобильному интернету
Существуют и другие способы ускорить соединение. Например, владельцам iPhone советуют проверить параметры мобильной сети.
Для этого необходимо открыть "настройки", далее выбрать "сотовая связь", перейти в "параметры сотовых данных", а затем "голос и данные".
Если устройство поддерживает функцию 5G Standalone, ее можно активировать. Она позволяет использовать полноцененное ядро сети 5G без промежуточного подключения через старые стандарты связи.
Также пользователи могут попробовать включить режим полета на 5–10 секунд, а затем снова отключить его. Это заставляет смартфон заново подключиться к сети и иногда помогает избавиться от зависшего соединения.
Еще одна настройка может незаметно снижать скорость
Эксперты также рекомендуют проверить функцию "низкий трафик".
Если она включена, то iPhone может ограничивать фоновую активность и некоторые процессы передачи данных, что влияет на скорость соединения.
Ранее Главред писал о том, что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod. Многие пользователи Apple никогда особо не задумывались, что означает маленькая буква в названиях гаджетов.
Также сообщалось о том, что боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями. Многие пользователи ежедневно держат смартфон в руках, но далеко не все используют его возможности на максимум. Обычные боковые кнопки, которые кажутся предназначенными лишь для регулировки громкости, на самом деле скрывают ряд полезных функций.
Вам может быть интересно:
- 12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить
- Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивил
- Какие iPhone скоро останутся без обновлений: таблица поддержки
Об источнике: SlashGear
SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред