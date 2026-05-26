Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

Константин Пономарев
26 мая 2026, 15:38
Скорость передачи данных на iPhone может падать из-за скрытой настройки Wi-Fi, о которой почти никто не знает.
Скорость передачи данных на iPhone может падать из-за скрытой настройки Wi-Fi / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

  • Почему дорогой тариф не всегда гарантирует быстрый интернет
  • Какая скрытая настройка может снижать скорость iPhone
  • Почему смартфон иногда выбирает более медленный Wi-Fi

Многие владельцы iPhone жалуются на медленный интернет и винят в этом мобильного оператора или тариф. Однако причина может скрываться в настройках подключения, о которых большинство пользователей даже не подозревает.

Оказывается, проблема нередко связана не с самим смартфоном, а с тем, как устройство подключается к домашнему Wi-Fi. Телефон может автоматически выбирать не самый быстрый вариант сети, из-за чего скорость интернета заметно снижается. Об этом пишет SlashGear.

Почему iPhone может работать медленнее, чем должен

Большинство современных роутеров используют сразу два диапазона Wi-Fi - 2,4 ГГц и 5 ГГц. Первый отличается более широким радиусом действия и сильным сигналом, а второй обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных.

Проблема заключается в том, что iPhone чаще ориентируется на силу сигнала, а не на максимальную скорость. Из-за этого телефон может подключиться к сети 2,4 ГГц и продолжать использовать ее, даже если доступен более быстрый вариант.

Проблема нередко связана не с самим смартфоном, а с тем, как устройство подключается к домашнему Wi-Fi / Фото: скриншот с Youtube

Хотя диапазон 2,4 ГГц обеспечивает стабильное покрытие, его скорость обычно ограничивается примерно 100–150 Мбит/с, что уже считается не самым лучшим показателем для современных условий.

Как повысить скорость Wi-Fi на iPhone

Специалисты рекомендуют открыть настройки роутера и разделить оба диапазона на отдельные сети. После этого можно дать им разные названия и вручную подключить iPhone к сети 5 ГГц.

Так смартфон будет понимать, какую сеть необходимо использовать для более высокой скорости передачи данных.

При этом стоит учитывать, что диапазон 5 ГГц имеет меньший радиус действия и лучше работает рядом с роутером.

Скрытая настройка, которая помогает мобильному интернету

Существуют и другие способы ускорить соединение. Например, владельцам iPhone советуют проверить параметры мобильной сети.

Для этого необходимо открыть "настройки", далее выбрать "сотовая связь", перейти в "параметры сотовых данных", а затем "голос и данные".

Если устройство поддерживает функцию 5G Standalone, ее можно активировать. Она позволяет использовать полноцененное ядро сети 5G без промежуточного подключения через старые стандарты связи.

Пользователи могут попробовать включить и выключить режим полета на 5–10 секунд
Пользователи могут попробовать включить и выключить режим полета на 5–10 секунд / Фото: скриншот с Youtube

Также пользователи могут попробовать включить режим полета на 5–10 секунд, а затем снова отключить его. Это заставляет смартфон заново подключиться к сети и иногда помогает избавиться от зависшего соединения.

Еще одна настройка может незаметно снижать скорость

Эксперты также рекомендуют проверить функцию "низкий трафик".

Если она включена, то iPhone может ограничивать фоновую активность и некоторые процессы передачи данных, что влияет на скорость соединения.

Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

