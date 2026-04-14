Необходимо срочно удалить: владельцы iPhone получили важный совет

Новая схема мошенников нацелена на владельцев iPhone. Поддельные письма о проблемах с iCloud могут привести к утечке личных данных.

Вы узнаете:

Как мошенники заставляют людей доверять фейковым уведомлениям

Почему даже внимательные пользователи попадаются на уловку

Как защитить свои данные за пару минут

Пользователей iPhone предупредили о новой волне мошенничества. Злоумышленники массово рассылают письма, маскирующиеся под официальные уведомления Apple. Сообщения выглядят максимально правдоподобно и пугают потерей данных или блокировкой аккаунта, вынуждая людей действовать поспешно.

Особую опасность представляют письма, в которых говорится о переполненном хранилище iCloud или угрозе удаления фотографий. Такие уведомления содержат ссылки на поддельные страницы входа, где злоумышленники собирают логины и пароли пользователей. Об этом пишет Newsweek.

Почему подобные письма особенно опасны

Аккаунты Apple ID хранят огромный объем личной информации (от фотографий и контактов до резервных копий устройств и финансовых данных). Получив доступ к учетной записи, мошенники могут использовать сразу несколько сервисов, связанных с одним профилем.

Эксперты отмечают, что масштаб и качество подделок достигли уровня, при котором даже опытные пользователи могут не сразу распознать обман. Давление создается за счет срочных формулировок вроде "действуйте немедленно" или "ваши данные будут удалены".

Как распознать мошенничество

Чаще всего фейковые письма утверждают, что учетная запись приостановлена или подверглась подозрительной активности. Пользователя просят перейти по ссылке и подтвердить данные, однако такие ссылки ведут на поддельные сайты, копирующие дизайн Apple.

Важно помнить, что Apple не запрашивает пароли или личную информацию через незапрошенные электронные письма. Любые подобные сообщения дают повод насторожиться.

Что советуют специалисты

Пользователям рекомендуют не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и не вводить данные на сторонних страницах. Проверять аккаунт следует только через официальные приложения или сайт Apple, введя адрес вручную.

Также стоит обращать внимание на адрес отправителя и ошибки в оформлении (частый признак подделки). При малейших сомнениях письмо лучше удалить.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

