Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

Российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными дронами. Это подтвердил глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"Враг проводит воздушную атаку, берегите себя", — написал он.

Мониторинговые каналы отмечают, что пока не был установлен тип ракет. Вероятно, россияне запустили ракеты с Ту-95МС. Впоследствии мониторы сообщили о запуске баллистических ракет из Брянска.

Известно, что взрывы прогремели в Киевской области. В целом ракеты летели в направлении Белой Церкви.

В КГГА предупредили об угрозе применения вражеского вооружения.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!" — говорилось в сообщении.

Угроза обстрела

В Telegram-канале"Николевский Ванек" отмечается, что ночью может быть массированный обстрел. Под атакой может оказаться столица и Киевская область.

"Особенно Фастов, Борисполь, Обухово, Украинка, Белая Церковь, Ирпень и Васильково (Киев не упоминаю, потому что и так понятно). В последнее время они присматривались не только к Киевской области, но у нас почти все аналитики уверены, что основная масса ночного обстрела придется на Киевскую область", — говорится в сообщении.

