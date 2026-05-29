ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронта

По всей линии боевого столкновения мы можем наблюдать успешные действия Сил обороны Украины, подчеркнул Александр Коваленко.

Александр Коваленко рассказал о ситуации на фронте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что за последнее время количество наступательных действий Сил обороны Украины впервые превысило аналогичные действия армии страны-агрессора РФ.

"Истощение россиян уже ощущается почти по всей линии боевого столкновения. Даже там, где россияне ведут наиболее активные боевые действия, они не получают какого-либо существенного преимущества. Даже Константиновка или Покровско-Мирноградская агломерация, где противник пытается наступать огромным количеством личного состава, не дает ему какого-либо преимущества", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, на сегодня по всей линии боевого столкновения можно наблюдать успешные действия Сил обороны Украины.

"На прошлой неделе была освобождена территория в районе Отрадного в Харьковской области – 19 кв км вокруг этого села. В целом, мы достаточно активно действуем в Харьковской области. Также была проведена успешная операция в районе Степногорска подразделениями ГУР МО Украины, а это уже Запорожская область. Возле Малой Токмачки мы расширили зону контроля вглубь на 1,5-2 км. И если раньше у россиян была возможность выхода на ее восточные и юго-восточные окраины, то сейчас уже нет", - уточнил он.

Военный аналитик отметил, что контратакующие действия ВСУ ведут по всей линии боевого столкновения.

"В то же время российские оккупационные войска продолжают максимальное давление на участке фронта протяженностью примерно 15 км – это Гуляйпольское направление. Они задались целью выйти в междуречье рек Гайчул и Верхняя Терса. Также они концентрируются на Ореховском направлении, но пока их активизация такая себе, не чрезмерная", - предупредил он.

Собеседник убежден, что для России остается приоритетным продолжение давления за пределами Покровско-Мирноградской агломерации, открытие Добропольского направления, а также направление Константиновки. Кроме того, россияне будут пытаться постоянно проникать в Купянск-Узловой, Лиман и на восточный фланг Славянско-Краматорского плацдарма.

"Впрочем, высокая активность не означает высокую результативность. На сегодняшний день почти ежедневно происходит в среднем около 250 боевых столкновений, но они не дают существенного результата – лишь ситуативное тактическое продвижение. Общий захват территории россиянами за сутки может составлять километр или 2-3 кв км по всей линии боевого столкновения, то есть это небольшие локальные продвижения. Иногда результата нет вообще, ноль. Более того, иногда они даже теряют, потому что мы контратакуем и возвращаем ту или иную позицию", - резюмировал Коваленко.

В США узнали о переменах на фронте: разведка фиксирует продвижение ВСУ

Американские разведслужбы отмечают существенные изменения на фронте, где украинские силы продолжают продвигаться.

Об этом сообщил член Комитета Палаты представителей по разведке Джим Хаймс, подчеркнув, что на многих участках линии фронта российские войска вскоре займут оборонительные позиции.

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

