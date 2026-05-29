Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронта

Алексей Тесля
29 мая 2026, 18:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
По всей линии боевого столкновения мы можем наблюдать успешные действия Сил обороны Украины, подчеркнул Александр Коваленко.
Коваленко, ВСУ
Александр Коваленко рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Главред

Важное из заявлений Коваленко:

  • Истощение россиян уже ощущается почти по всей линии фронта
  • По всей ЛБС наблюдаются успешные действия Сил обороны

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что за последнее время количество наступательных действий Сил обороны Украины впервые превысило аналогичные действия армии страны-агрессора РФ.

"Истощение россиян уже ощущается почти по всей линии боевого столкновения. Даже там, где россияне ведут наиболее активные боевые действия, они не получают какого-либо существенного преимущества. Даже Константиновка или Покровско-Мирноградская агломерация, где противник пытается наступать огромным количеством личного состава, не дает ему какого-либо преимущества", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, на сегодня по всей линии боевого столкновения можно наблюдать успешные действия Сил обороны Украины.

"На прошлой неделе была освобождена территория в районе Отрадного в Харьковской области – 19 кв км вокруг этого села. В целом, мы достаточно активно действуем в Харьковской области. Также была проведена успешная операция в районе Степногорска подразделениями ГУР МО Украины, а это уже Запорожская область. Возле Малой Токмачки мы расширили зону контроля вглубь на 1,5-2 км. И если раньше у россиян была возможность выхода на ее восточные и юго-восточные окраины, то сейчас уже нет", - уточнил он.

Военный аналитик отметил, что контратакующие действия ВСУ ведут по всей линии боевого столкновения.

"В то же время российские оккупационные войска продолжают максимальное давление на участке фронта протяженностью примерно 15 км – это Гуляйпольское направление. Они задались целью выйти в междуречье рек Гайчул и Верхняя Терса. Также они концентрируются на Ореховском направлении, но пока их активизация такая себе, не чрезмерная", - предупредил он.

Орехов, Оріхів Инфографика
/ Инфографика: Главред

Собеседник убежден, что для России остается приоритетным продолжение давления за пределами Покровско-Мирноградской агломерации, открытие Добропольского направления, а также направление Константиновки. Кроме того, россияне будут пытаться постоянно проникать в Купянск-Узловой, Лиман и на восточный фланг Славянско-Краматорского плацдарма.

"Впрочем, высокая активность не означает высокую результативность. На сегодняшний день почти ежедневно происходит в среднем около 250 боевых столкновений, но они не дают существенного результата – лишь ситуативное тактическое продвижение. Общий захват территории россиянами за сутки может составлять километр или 2-3 кв км по всей линии боевого столкновения, то есть это небольшие локальные продвижения. Иногда результата нет вообще, ноль. Более того, иногда они даже теряют, потому что мы контратакуем и возвращаем ту или иную позицию", - резюмировал Коваленко.

В США узнали о переменах на фронте: разведка фиксирует продвижение ВСУ

Американские разведслужбы отмечают существенные изменения на фронте, где украинские силы продолжают продвигаться.

Об этом сообщил член Комитета Палаты представителей по разведке Джим Хаймс, подчеркнув, что на многих участках линии фронта российские войска вскоре займут оборонительные позиции.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56Синоптик
По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:56Война
Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:31Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

Последние новости

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегда

18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять обручальное кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

Реклама
17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:39

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образеВидео

16:31

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:25

Посадили один раз — урожай собирают годами: какие овощи почти не требуют уходаВидео

16:19

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

15:53

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Реклама
15:36

Женщина переехала в "страну мечты" и быстро разочаровалась

15:16

"Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе

15:09

Путинистка Полина Гагарина кошмарит европейцев за санкции: что она вытворяет

14:57

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:54

Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

14:40

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:13

Одна солнечная панель вместо электросети удивила домовладельцевВидео

14:07

"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

14:06

"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластикиВидео

14:02

Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяекВидео

13:51

Сюмбюль ага из "Великолепного века" стал горячим красавчиком: как выглядит актер

13:32

Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденногоВидео

13:14

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

13:14

"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

13:12

26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

12:50

Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

12:43

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

12:38

Подкормка огурцов в июне: как увеличить урожай и избежать пожелтенияВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

12:08

"Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию

Реклама
11:56

Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

11:56

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в КрымВидео

11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

11:04

"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответВидео

10:58

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья ЧерниговщиныФото

10:50

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

10:43

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:42

Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять