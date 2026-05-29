"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответ

Кристина Трохимчук
29 мая 2026, 11:04
Ранее российский певец использовал фотографию Галкина ради своего "патриотического" перформанса.
Максим Галкин и Шаман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин; скрин из видео

Известный российский юморист Максим Галкин, который открыто поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения и получил статус иноагента в РФ, остро высказался в адрес певца-путиниста Шамана. Реакция появилась в Instagram артиста.

Пропагандист решил разразиться очередным "патриотическим" шедевром, использовав для клипа оживленные искусственным интеллектом фотографии иноагентов, в том числе Максима Галкина, которые подпевали его песне "Россия — мама".

Максим Галкин в клипе Шамана / скрин из видео

"Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать "Россия-мама", — пафосно заявил Шаман.

Реакция не заставила себя долго ждать — Максим Галкин решил остроумно ответить на творческие потуги путиниста. Юморист отметил, что недоволен выбором фотографии для видео, и пообещал Шаману ответ.

"Я расстроен, что он взял мою старую фотку. В нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю… Прям доска почета получилась. Мне кажется, что в титанических усилиях снискать славу народную артист Дронов случайно набредает на незапланированные смыслы", — высказался муж Аллы Пугачевой.

Максим Галкин сейчас / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также комик отметил, что даже песню Шаман не смог придумать сам — он услышал в ней плагиат трека известной западной певицы Адель.

"Когда не только лица без спроса взял, но и музыку у Адель подрезал", — остро прокомментировал Галкин у себя на странице.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

