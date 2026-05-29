Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

Константин Пономарев
29 мая 2026, 10:42
Многие оставляют вентилятор работать до утра в жаркие ночи, но специалист объяснила, почему такая привычка способна навредить организму.
Эксперт рассказала почему не стоит оставлять устройство работающим до утра / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему привычный способ спасения от жары может иметь минусы
  • Что происходит с организмом, если вентилятор работает всю ночь
  • Как правильно охлаждать комнату и не нарушать свой сон

Когда температура воздуха стремительно растет, многие люди спасаются от духоты с помощью вентилятора и оставляют его включенным на всю ночь. Однако эксперт по сну предупреждает, что такая привычка может не только мешать полноценному отдыху, но и вызывать неприятные последствия для организма.

В некоторых регионах США летняя жара пришла раньше обычного и температура поднялась до рекордных 36°C, превысив показатель, зафиксированный еще в 1949 году. Из-за этого многие начали использовать вентиляторы по ночам, чтобы легче засыпать. Об этом пишет Unilad.

Cпециалист по нарушениям сна Натали Пенникот-Кольер из компании MattressNextDay объяснила, почему оставлять устройство работающим до утра может быть не лучшим решением.

Почему вентилятор может испортить сон

По словам эксперта, прохладный поток воздуха действительно способен помочь человеку быстрее уснуть, однако позже ситуация может измениться.

"То, что помогает вам заснуть, не всегда способствует наилучшему качеству сна на протяжении всей ночи", - объяснила Натали Пенникот-Кольер.

Американка отметила, что ближе к утру температура в комнате может снизиться, а организм начинает проходить естественные изменения перед пробуждением. Постоянная работа вентилятора в этот момент иногда приводит к более частым пробуждениям.

Ближе к утру температура в комнате может снизиться / Фото: скриншот с Youtube

"Вентилятор может облегчить засыпание, но по мере того, как в ранние часы в комнате становится прохладнее и температура вашего тела начинает меняться перед пробуждением, тот же вентилятор может начать прерывать ваш сон, вызывая более частые пробуждения, поскольку организм пытается саморегулироваться", - рассказала эксперт.

Что происходит с организмом из-за вентилятора ночью

Еще одна проблема связана с постоянным потоком воздуха. Он может пересушивать слизистые оболочки и вызывать дискомфорт в дыхательных путях.

"При работающем всю ночь вентиляторе постоянный поток воздуха продолжает охлаждать и сушить воздух вокруг вас, что может нарушить этот естественный процесс", - подчеркнула Пенникот-Кольер.

Эксперт рассказала, Что происходит с организмом из-за вентилятора ночью / Фото: скриншот с Youtube

По ее словам, длительное воздействие потока воздуха способно привести к ощущению сухости в носу и горле.

Как правильно использовать вентилятор в жару

Эксперт отмечает, что полностью отказываться от вентилятора не обязательно. Главная задача - изменить способ его использования.

Натали Пенникот-Кольер советует включать таймер и настраивать устройство так, чтобы оно отключалось примерно через час после отхода ко сну. Этого времени обычно достаточно, чтобы охладиться и заснуть.

Также важно правильно поставить вентилятор. Его не стоит направлять прямо на лицо или тело.

"Вентилятор следует направлять на потолок или стену, а не прямо на лицо или тело, чтобы уменьшить сухость дыхательных путей, одновременно охлаждая помещение", - посоветовала эксперт.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

