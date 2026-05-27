Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить рядом с вентилятором

Исследователь рассказал, что вентилятор будет работать как кондиционер с помощью одной вещи.

Дешевый лайфхак со льдом, который спасет от изнурительной жары

Сейчас в Украине царит изнурительная жара, и пока одни наслаждаются солнцем на улице, другие вынуждены оставаться в помещениях, борясь с душной температурой. У многих в таких условиях работает вентилятор, который часто включают с самого утра. Однако если кажется, что он не дает желаемого эффекта, проблема может быть не в самом устройстве, а в способе его использования.

Главред выяснил, как можно усилить работу вентилятора с помощью льда.

Почему вентилятор не охлаждает комнату

Как объясняет исследователь организации Which? Сэм Моррис, распространенным заблуждением является ожидание, что вентилятор снижает температуру воздуха в комнате. На самом деле это не так.

По его словам, вентилятор не охлаждает помещение, а лишь перемещает воздух, помогая организму ощущать прохладу. Если в комнате никого нет, оставлять вентилятор включенным нет смысла.

Иными словами, устройство работает не как кондиционер, а как средство для улучшения циркуляции воздуха.

Почему в комнате жарко, даже с вентилятором

В жаркую погоду солнечные лучи нагревают поверхности и воздух, особенно у окон. Это тепло накапливается в помещении и медленно распространяется по всей комнате.

Вентилятор может создавать ощущение прохлады за счет движения воздуха по коже, но если сам воздух остается горячим, реального изменения температуры не происходит.

Даже открытое окно и работа вентилятора не всегда помогают. В таком случае теплый воздух просто циркулирует внутри комнаты.

Что помогает охладить воздух

Эффективным способом улучшить работу вентилятора является использование льда или холодной воды. Во время таяния или испарения лед и вода поглощают тепло из окружающего воздуха. В результате температура в комнате постепенно снижается.

Именно поэтому размещение миски со льдом перед вентилятором может создать ощутимый эффект охлаждения. Как отмечает Сэм Моррис, в таком случае вентилятор частично имитирует принцип работы кондиционера, поскольку охлажденный воздух начинает циркулировать по комнате.

Как правильно использовать вентилятор со льдом

Чтобы быстро снизить температуру в помещении, достаточно взять неглубокую миску или поддон и наполнить его кубиками льда. Миску со льдом нужно поставить перед вентилятором и включить устройство. Уже через несколько минут можно почувствовать заметное улучшение микроклимата в комнате.

Сколько времени работает такой метод

Стоит учитывать, что эффект охлаждения не является длительным. В среднем он сохраняется около одного-двух часов, после чего лед нужно заменять.

Для более длительного эффекта специалисты советуют использовать большие замороженные бутылки с водой. Они тают медленнее и дольше поддерживают прохладу. При этом их следует располагать на безопасном расстоянии от вентилятора, чтобы избежать попадания конденсата на электроприбор.

Об источнике: Which? Сайт which.co.uk — это британский бренд, который занимается продвижением осознанного выбора потребителей. Он тестирует товары и услуги, выявляет некачественные продукты, повышает осведомленность о правах потребителей и предлагает независимые советы. Сайт предоставляет обзоры продуктов, сравнение цен и советы для потребителей.

