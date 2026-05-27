Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

Константин Пономарев
27 мая 2026, 17:17
Жители Украины все чаще обращают внимание на солнечные панели нового формата, которые могут работать даже в квартирах.
Компактные солнечные панели, которые можно подключать напрямую к домашней сети / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

  • Что могут солнечные панели нового поколения
  • Почему солнечные панели могут стать доступнее
  • Какая особенность новых панелей удивила многих

Солнечная энергетика долгое время считалась решением не для всех. Чтобы установить полноценные панели, обычно нужны собственный дом, подходящая крыша и значительные первоначальные вложения.

Для многих украинцев такой вариант оставался слишком дорогим или вовсе недоступным. Однако эксперты все чаще говорят о новом формате солнечных систем, которые могут изменить привычные правила. Об этом пишет The Independent.

Речь идет о компактных солнечных панелях, которые можно подключать напрямую к домашней сети. Такие устройства рассматриваются как более доступная альтернатива крупным установкам и способны открыть рынок для людей, которые раньше практически не имели возможности воспользоваться преимуществами солнечной энергетики.

Почему тема становится актуальной для Украины

В последние годы украинцы все чаще обращают внимание на вопросы энергонезависимости. Рост тарифов, риски перебоев с электроснабжением и желание снизить ежемесячные расходы заставляют многие семьи искать дополнительные способы экономии.

Именно поэтому компактные солнечные системы вызывают интерес. В отличие от классических панелей на крыше, которые требуют сложного монтажа и серьезных затрат, новые решения могут оказаться значительно проще в использовании.

В последние годы украинцы все чаще обращают внимание на вопросы энергонезависимости / Фото: скриншот с Youtube

Эксперт в сфере энергетики Джефф Мейер считает, что подобные технологии способны изменить не только рынок, но и отношение людей к домашней генерации электроэнергии. По его словам, солнечная энергетика постепенно перестает быть технологией только для владельцев частных домов.

Кто может получить выгоду от таких систем

Одним из главных преимуществ новых решений называют доступность для более широкой аудитории. Если раньше солнечные панели чаще ассоциировались с большими загородными домами, теперь потенциальными пользователями могут стать: владельцы квартир, арендаторы жилья, семьи с небольшими балконами или террасами.

Эксперт отмечает, что для многих семей это может стать первым опытом самостоятельной выработки электроэнергии.

Смогут ли такие панели серьезно снизить счета

Специалист предупреждает, что ожидать мгновенного эффекта не стоит. Небольшие подключаемые панели не способны полностью заменить крупную солнечную установку на крыше.

Небольшие подключаемые панели не способны полностью заменить крупную солнечную установку на крыше / Фото: скриншот с Youtube

Размер экономии будет зависеть от множества факторов: количества солнечного света, расположения жилья, площади открытого пространства и особенностей конкретного дома.

Кроме того, такие системы не могут считаться универсальным решением для всех. То, что эффективно работает в одном доме или квартире, может оказаться менее полезным в другом случае.

Почему эксперт считает это важным шагом

По словам специалиста, значение новой технологии может оказаться больше, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о количестве произведенной электроэнергии.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Домашняя генерация постепенно становится более понятной и доступной для обычных семей. Если раньше солнечные технологии воспринимались как дорогостоящий проект со сложной установкой, то теперь они могут начать превращаться в привычный бытовой продукт.

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

