Вместо рукколы и шпината: топ-10 сорняков, которые можно и нужно есть

Анна Ярославская
27 мая 2026, 12:29
Из некоторых "сорняков" можно сварить кофе, другие травы можно добавить в салат.
Какой огородный сорняк можно есть: опубликован список

  • Какие привычные сорные травы могут заменить деликатесы на обед
  • Как использовать дикие корни и цветы в кулинарии
  • Какой сорняк может заменить кофе

Дачники обычно считают сорняки исключительно вредными растениями, которые нужно безжалостно удалять с грядок. Однако часть из них вполне съедобна и даже обладает полезными свойствами. В дикой зелени, которая растет буквально под ногами, можно найти витамины и микроэлементы, а некоторые сорняки давно используются в кулинарии и народной медицине.

Основательница и главный автор блога Garden Betty является Линда Ли рассказала, какие сорняки можно собирать и употреблять в пишу.

"Весной и в начале лета эти сорняки находятся в самом расцвете: свежие, нежные и сочные благодаря прохладным ночам. Если вы обнаружите один из них у себя во дворе, обязательно вырвите все растение целиком — таким образом, вы одновременно займетесь прополкой и соберете урожай для своего следующего обеда. Возможно и у вас во дворе скрывается целый дикий салат-бар?", - пишет Линда.

Какие сорняки можно кушать

1. Сердечник (Cardamine sp.)

Это растение также известно как зубастый кресс-салат и относятся к большому роду, научно известному как кардамин. Многие виды, которые можно найти повсюду, кроме самых холодных регионов мира, съедобны.

Два вида кресс-салата, наиболее часто используемые в пищу, — это Cardamine hirsuta (волосатый кресс-салат) и C. oligosperma (маленький западный кресс-салат). Эти выносливые растения можно выращивать в саду в зонах USDA от 3 до 9 и собирать листья практически круглый год, или же собирать их в затененных местах, например, на лесной подстилке.

Для придания остроты блюдам, приготовленным методом жарки в воке, песто или даже бутербродам, можно использовать горький кресс-салат (который обладает типичным для семейства горчичных перечным вкусом и на самом деле совсем не горький).

2. Лопух (Arctium sp.)

Помимо того, что лопух часто встречается вдоль дорог, он еще и съедобен. В западном мире он не очень популярен, но его корень, в частности, широко употребляется в пищу в таких странах, как Япония (где он известен как гобо), Китай и Корея. Его хрустящая текстура и мягкий вкус (похожий на артишок) делают его отличным выбором для жарки или тушения. Его также можно мариновать.

Лопух можно найти или вырастить в зонах USDA от 3 до 10. Он очень неприхотлив и будет хорошо расти практически где угодно.

Лопух / Фото: pixabay.com

3. Звездчатка средняя (Stellaria media)

Это растение часто встречается в садах и вдоль дорог. Ее легко узнать по маленьким листьям, крошечным белым цветкам и опушенным семенным коробочкам.

Как и лопух, звездчатка широко употребляется в пищу в некоторых азиатских странах, например, в Японии. Она обладает мягким, слегка травянистым вкусом, который хорошо подходит для салатов, зеленых смузи, супов и многого другого. Кроме того, считается, что она обладает множеством лечебных свойств.

Звездчатку можно выращивать в саду в зонах с 3 по 9. Как и большинство других сорняков из этого списка, она не очень требовательна к почве и солнцу.

Stellaria media / Фото: Википедия

4. Подмаренник цепкий (Galium aparine)

Подмаренник на протяжении многих лет является основным средством народной медицины и может использоваться для облегчения раздражения кожи и легких ожогов. Кроме того, он съедобен: молодые побеги хорошо подходят для салатов, смузи или в качестве украшения для различных блюд. Листья и стебли также можно использовать для приготовления чая.

После цветения плоды подмаренника становятся слишком волокнистыми для употребления в пищу. После созревания плоды можно высушить и обжарить, чтобы использовать в качестве заменителя кофе.

Подмаренник можно выращивать или собирать в зонах USDA от 3 до 9. Он предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву и много солнца.

Galium aparine / Фото: Википедия

5. Клевер (Trifolium sp.)

Наиболее распространенные виды рода Trifolium — T. repens (белый клевер) и T. pratense (красный клевер) — имеют съедобные листья и цветы. Они обладают мягким и слегка сладковатым вкусом, что делает их идеальными для салатов, смузи, супов и в качестве украшения.

Цветы клевера можно также собирать и сушить для приготовления чая или желе. Даже семена находят применение: их идеально проращивать и использовать так же, как люцерну.

Большинство видов клевера хорошо растут в зонах от 3 до 9, и их можно выращивать как декоративное растение, съедобное растение или покровную культуру.

Клевер / Фото: pixabay.com

6. Курчавый щавель (Rumex crispus)

Молодые листья щавеля курчавого можно добавлять в салаты или использовать в супах. Поскольку они содержат много щавелевой кислоты, не стоит употреблять их в больших количествах, но они довольно приятны на вкус: терпкие с легкой горчинкой. Если вам не нравится горьковатый привкус, то щавель можно добавить в рагу вместо шпината.

Щавель курчавый можно найти примерно в зонах 4-9 в самых разных местах обитания. Попробуйте поискать его на полях и берегах рек. Этот вид также часто встречается вдоль дорог, но, к сожалению, из-за риска загрязнения окружающей среды собирать его там не рекомендуется.

Rumex crispus / Фото: Википедия

7. Одуванчик (Taraxacum sp.)

Весь одуванчик съедобен. Листья похожи на рукколу, но самые вкусные — молодые листья. Отлично подходят для салатов, смузи, жареных блюд, рагу и многого другого.

Цветы имеют сладкий, цветочный аромат. Их используют в оладьях, в качестве украшения, для приготовления желе или даже для производства одуванчикового вина.

Корни имеют слегка ореховый и горьковатый привкус после обжарки. Могут использоваться для приготовления заменителя кофе без кофеина.

Одуванчик / Фото: pixabay.com

8. Горчица чесночная (Alliaria petiolata)

Чесночная горчица (Alliaria petiolata) — невероятно инвазивный и ядовитый сорняк, но при этом очень вкусный.

"Я не рекомендую выращивать её в саду из-за её инвазивного характера, её легко найти в живых изгородях, вдоль лесных троп и в других слегка затенённых местах. Собирая её, обязательно удаляйте всё растение целиком (включая корни), чтобы помочь местной экосистеме", - рассказала Линда.

Чесночная горчица действительно имеет вкус чеснока и горчицы. Листья можно использовать в салатах, песто, жареных блюдах и супах. Стебли можно мариновать, семена можно использовать вместо горчичных зерен, а корни могут заменить хрен в качестве приправы.

Alliaria petiolata / Фото: Википедия

9. Хенбит (Lamium amplexicaule)

Раннецветущий однолетний сорняк из семейства яснотковых, известный также как яснотка стеблеобъемлющая.

По сути, это разновидность крапивы. Хотя ее зазубренные листья похожи на листья жгучей крапивы, яснотка совершенно безвредна. Она не считается вредной для экосистем, как некоторые другие сорняки из этого списка, а ее красивые фиолетовые цветы очень привлекательны для пчел.

Листья, обладающие мягким и слегка перечным вкусом, можно добавлять в салаты и смузи. Их также можно сушить для чая. Цветы идеально подходят для украшения.

Яснотка не так агрессивна, как многие другие сорняки, но все же ее лучше выращивать в контейнере.

Lamium amplexicaule / Фото: Википедия

10. Рейнутрия японская (Reynoutria japonica)

Молодые побеги обладают восхитительной кислинкой и могут использоваться как ревень. Однако следует избегать листьев и старых стеблей, поскольку они содержат вещество, которое может вызвать диарею.

При этом стоит отметить, что рейнутрия японская чрезвычайно быстро разрастается, образуя густые заросли, которые быстро вытесняют местные виды. Это негативно сказывается на борьбе с эрозией и угрожает экосистемам. Растение также может наносить ущерб зданиям. Его удаление крайне затруднительно.

Reynoutria japonica / Фото: Википедия

О ресурсе: Garden Betty

GardenBetty.com — это популярный и авторитетный англоязычный блог, посвященный садоводству, домашнему хозяйству, кулинарии в стиле "от грядки до стола" и загородному отдыху.

Сайт был запущен в 2010 году и со временем превратился из личного онлайн-дневника в крупный портал, который ежегодно посещают миллионы читателей со всего мира.

Основательницей и главным автором блога является Линда Ли (Linda Ly). Вопреки названию сайта, её зовут не Бетти.

До того как увлечься садоводством, Линда работала веб-разработчиком и графическим дизайнером в Лос-Анджелесе. Купив дом с небольшим участком земли, она начала осваивать выращивание овощей методом проб и ошибок, фиксируя свой опыт в блоге. Сейчас она вместе с семьей живет и развивает свой сад в штате Орегон.

Ресурс GardenBetty.com имеет множество престижных наград в своей нише. Журнал Country Living признавал его "Лучшим блогом о садоводстве", а Better Homes and Gardens включал в топ-10 лучших профильных сайтов. Экспертные советы Линды и ссылки на Garden Betty регулярно появляются в ведущих мировых СМИ, включая The Washington Post, Time, HGTV, Martha Stewart и The Wall Street Journal.

