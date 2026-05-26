Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

Кратко:
- Какие цвета сейчас в моде
- Какой топ будет выглядеть очень женственно
Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года назвал акценты в образе, который заставит мужчин оборачиваться вам в след.
"Акценты, делающие любой образ заметным. В этой части собрал вещи, которые мгновенно привлекают внимание и делают look современным и стильным", - говорит дизайнер.
Красный цвет
По словам дизайнера, красный цвет - настоящий магнит для внимания. Даже простой Тотал-лук в красном, выглядит шикарно и дорого.
Кружевные топы и туники
По словам Андре Тана, кружевные топы выглядят очень нежно и женственно. "Они работают и под джинсы и под деловой костюм. Идеально - для романтического ужина", - говорит Тан.
Голубой цвет
Главный цвет этого сезона - это нежно-голубой. Тотал лук в этом цвете выглядит просто на миллион.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
