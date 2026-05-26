Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"

Сына Плющенко Александра высмеяли за абсолютно провальное выступление в сети.

Плющенко-младшего высмеяли за выступление

Кратко:

Почему высмеяли Александра Плющенко

Что он сделал

В террористической России решили повторить номер певца Димы Билана на Евровидение, когда он пел, а вокруг него на льду кружил российский фигурист Евгений Плющенко.

Однако певец остался прежний, а вот фигуриста решили заменить на сына Плющенко - Александра, который славится своими хамскими выпадами, а также излишней самоуверенностью.

Так, россияне повторили номер, однако он завирусился в сети, благодаря ужасной работе "именитого фигуриста" и его позорному выступлению.

Выступление Плющенко-младшего и Билана:

Как опозорился российский фигурист

На ролике видно, как воет Дима Билан, а вокруг него переваливается сын Плющенко. Сеть буквально взорвалась смешными комментариями.

"Танец одинокого пельменя в кастрюле", "В этой постановке не хватает Волочковой. Она прямо просится на лёд со своим шпагатом", "Один воет, второй в зоне турбулентности", "Тот самый вертолет после бутылки вина", "Стоит отдать должное Билану, он не ржет в голос", "Я правильно понимаю, что ради этого у ребенка не было детства", - пишут комментаторы.

Плющенко высмеяли за танцы на льду

Кто такой Евгений Плющенко? Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".

В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".

