Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"

Кратко:
- Почему высмеяли Александра Плющенко
- Что он сделал
В террористической России решили повторить номер певца Димы Билана на Евровидение, когда он пел, а вокруг него на льду кружил российский фигурист Евгений Плющенко.
Однако певец остался прежний, а вот фигуриста решили заменить на сына Плющенко - Александра, который славится своими хамскими выпадами, а также излишней самоуверенностью.
Так, россияне повторили номер, однако он завирусился в сети, благодаря ужасной работе "именитого фигуриста" и его позорному выступлению.
Выступление Плющенко-младшего и Билана:
На ролике видно, как воет Дима Билан, а вокруг него переваливается сын Плющенко. Сеть буквально взорвалась смешными комментариями.
"Танец одинокого пельменя в кастрюле", "В этой постановке не хватает Волочковой. Она прямо просится на лёд со своим шпагатом", "Один воет, второй в зоне турбулентности", "Тот самый вертолет после бутылки вина", "Стоит отдать должное Билану, он не ржет в голос", "Я правильно понимаю, что ради этого у ребенка не было детства", - пишут комментаторы.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.
Ранее также украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о том, как пострадала ее квартира во время жесткой атаки россиян на столицу Украины - Киев.
Вас также может заинтересовать:
- "Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры
- Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам
- Фигуристу Плющенко "натянули лицо на затылок": фото после операции
Кто такой Евгений Плющенко?
Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".
В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред