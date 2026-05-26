Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

Анна Ярославская
26 мая 2026, 10:14обновлено 26 мая, 11:10
Сообщение от Путина уже лежит на столе у президента США.
Рубио, Лавров
Рубио сделал важное заявление об остановке войны в Украине: что известно

Вы узнаете:

  • Какую роль готовы сыграть США в дипломатическом процессе
  • О чем говорили по телефону Марко Рубио и Сергей Лавров
  • Почему Госдепартамент ожидает опасного витка эскалации

Вашингтон готов продолжать содействовать в том, чтобы добиться завершения войны в России против Украины. Штаты готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Заявление Рубио процитировал в соцсети Х журналист "Радио Свобода Европа" Алекс Рауфоглу.

По словам госсекретаря, такие атаки, как была нанесена оккупантами 24 мая по Киеву, это очередное напоминание, почему война должна завершиться.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль", - сказал Рубил журналистам во время визита в Индию.

Также он прокомментировал свой телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Госсекретарь сообщил, что российский чиновник передал ему послание от главы Кремля Владимира Путина, которое предназначено для президента США Дональда Трампа. По словам Рубио, он уже передал это послание главе Белого дома.

Кроме того, он преуменьшил предположения о том, что вчерашним заявлением РФ призывала именно США вывести своих сотрудников посольства из Киева. Рубио говорит, что Москва в целом предупредила дипломатические представительства о том, что столица Украины остается опасной.

"Опасность во всех этих войнах, по мере их продолжения, заключается в том, что всегда существует угроза эскалации", - добавил он.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Россия начинает "системные удары" по Киеву - что известно

Как писал Главред, 25 мая глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

25 мая мониторинговые каналы писали о том, российские оккупационные войска готовят новый массированный комбинированный удар по Украине. Атака может произойти в ближайшие 72 часа.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что риск новых масштабных атак по Киеву остаётся достаточно высоким, хотя между подобными ударами Россия может делать более длительные паузы.

Мирные переговоры - последние новости

22 мая госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон подключился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовленный ВСУ план ударов по военным и стратегически важным объектам на территории РФ не способствует мирным переговорам.

Горячая фаза боевых действий в войне России против Украины может завершиться уже к ноябрю 2026 года. Для этого Украина должна получить соответствующие гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа".

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

